У Німеччині щемливо вшанували пам'ять вбитого баскетболіста Єрмакова: зворушливі фото

У суботу, 10 лютого, у німецькому Обергаузені група невідомих здійснила напад на молодих українських баскетболістів Володимира Єрмакова та Артема Козаченка. На жаль, внаслідок ножових поранень зупинилось серце 17-річного Єрмакова.

Причиною такого нападу у Німеччині стала національність спортсменів з України. Невідомим, які усю дорогу провокували українців, не сподобалось те, звідки родом хлопці. Після чого баскетболісти стали жертвами нападу на місцевому вокзалі.

До теми Німецька поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві українського баскетболіста: хто вони

На баскетбольному майданчику попрощались із Єрмаковим

На жаль, не обійшлось без жертв. Володимир Єрмаков втратив життя через ножові поранення. Тепер йому назавжди 17. Його друг Артем Козаченко, який зазнав серйозних поранень, перебував у реанімації. Його стан важкий, але він вже приходив до тями та розповів своєму батьку деталі озброєного нападу.

Пізніше стало відомо, що також поранень внаслідок нападу у Німеччині зазнали 13-річний сирієць та 17-річна німкеня з ліванським корінням.

Раніше повідомлялось, що місцева поліція відкрила розслідування, в ході якого було затримано двох підозрюваних, одного з яких згодом відпустили. Правоохоронні органи не знайшли доказів про причетність підозрюваного до вбивства українського баскетболіста.

Іншим ймовірним нападником та головним винуватцем вважається 15-річний німець турецького походження, який завдав щонайменше 9 ударів ножем у груди та живіт українським спортсменам.

Однак нещодавно поліція затримала ще трьох підозрюваних. Але життя хлопця вже не повернути.

У Німеччині зворушливо попрощались із Володимиром Єрмаковим. Баскетбольний клуб ART Giants присвятили поєдинок проти Падеборна загиблому 17-річному спортсмену з України. Баскетболісти команди вийшла на паркет у спеціальних футболках з написом "33. Володимир Єрмаков – назавжди в наших серцях". Перед початком зустрічі була хвилина мовчання.

Уболівальники також долучились до акції "Разом проти насильства". Також були встановлені скриньки для пожертв уболівальників, які змогли потрапити на матч абсолютно безкоштовно.

І це не все. На 33-й хвилині глядачі підійнялись зі своїх стільців, аби оплесками вшанувати пам'ять Володимира Єрмакова.

У Німеччині вшанували пам'ять вбитого Володимира Єрмакова / Фото ART Giants