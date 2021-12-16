Арсенал здолав Вест Хем без Ярмоленка у матчі з вилученням та незабитим пенальті – відеоогляд

Вест Хем 15 грудня зіграв на виїзді з Арсеналом у рамках 17 туру АПЛ. Команда Мікеля Артети святкувала домашню перемогу.

Арсенал – Вест Хем 2:0

Голи: Мартінеллі, 48, Сміт-Роу, 87

Вилучення: Цоуфал, 66 (Вест Хем)

Нереалізований пенальті: Ляказетт, 69 (Арсенал)

Чудову нагоду змарнували господарі. Тірні наважився на удар з-за меж штрафного. М'яч після пострілу кінчиками пальців парирував голкіпер, перевівши його у каркас воріт. Захисник "канонірів" мав шанс стати автором неймовірного голу.

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Перший тайм запам'ятався нулями на табло та грою без моментів. Це все команди притримали на другу 45-хвилинку.

На 48-й хвилині Арсенал відкрив рахунок у матчі. Ляказетт вивів віч-на-віч Мартінеллі, який красиво обвів м'яч ударом у дальній кут – 1:0.

Через п'ять хвилин гості могли зрівняти цифри. Боуен увійшов у штрафний та пробив у дев'ятку. Воротар у ефектному стрибку став на заваді голу.

Невдахи Цоуфал та Ляказетт

У середині другого тайму Цоуфал у власному штрафному полетів у підкаті у ноги Ляказетта. Нападник Арсенала впав на газон, корчившись від шаленого болю. Захисник Вест Хема вже мав у своєму пасиві жовту картку, тому друге "жовте світло" від судді провело до вилучення.

Арбітр вказав на 11 метрів. Виконувати пенальті взявся сам постраждалий, але переграти голкіпера не зміг. Страж воріт "канонірів" вгадав напрямок удару та відбив пенальті.

Сака в один дотик замкнув простріл з флангу, але м'яч після рикошету від ноги захисника "молотобійців" полетів за межі поля.

Наприкінці зустрічі господарям вдалось вибігти у стрімку контратаку. Сака протягнув м'яч, віддав на вільного Сміт-Роу, який пробив повз воротаря, подвоївши перевагу Арсенала – 2:0.

Арсенал впевнено переграв Вест Хем з рахунком 2:0. Українець Андрій Ярмоленко просидів увесь матч на лаві запасних гостей.

Арсенал завдяки перемозі випередив Вест Хем у таблиці АПЛ. Тепер "каноніри" йдуть четвертими, маючи у своєму активі 29 очок.

На один бал менше у клубу Ярмоленка – п'ята позиція.

Арсенал – Вест Хем: відеоогляд матчу