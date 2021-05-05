Хто вийде у фінал Ліги Європи – Арсенал чи Вільярреал: прогноз на півфінал

Лондонський Арсенал 6 травня зіграє матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи проти Вільярреала. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу та путівку у фінал змагань.

Арсенал – Вільярреал: хто вийде у фінал

Перша зустріч між цими командами завершилась перемогою Вільярреала з рахунком 2:1. Обидва клуби підходять до матчу-відповіді з кадровими втратами. У попередньому поєдинку червоні картки отримали Капу (Вільярреал) та Себальйос (Арсенал).

​Оце так Фінал Ліги Європи відбудеться з глядачами

До минулої гри Арсенал та Вільярреал провели на футбольному полі 4 матчі, у яких двічі перемогу святкували англійці. Клуб із Іспанії ще не знає смаку звитяг в історії їх протистоянь. Ще дві зустрічі завершувались нічиєю.

Востаннє клуби зустрічались на одному полі у далекому 2009 році, коли Арсенал вщент знищив Вільярреал на своєму стадіоні 3:0 в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У внутрішніх чемпіонатах клуби зіграли з протилежними результатами. Команда Мікеля Артети впевнено переграла на виїзді Ньюкасл (0:2). А клуб з Ла Ліги прикро поступився Барселоні (1:2). Хоча Вільярреал грав із 65-ї хвилини у меншості.

Переможець цього протистояння вийде у фінал Ліги Європи, де зустрінеться з сильнішим клубом пари Манчестер Юнайтед – Рома.

Прогноз від Favbet

Матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи Арсенал – Вільярреал відбудеться 6 травня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Арсенал кинеться вперед, щоб вирвати путівку у фінал Ліги Європи після поразки на виїзді. Букмекери схиляються до того, що таки "канонірам" вдасться взяти реванш в іспанців – 1,89. На другу поспіль звитягу Вільярреала стоїть коефіцієнт 4,30. Не виключено, що у цій зустрічі може бути мирова – 3,70.

Хоча перемогу віддають господарям поєдинку, але кращі шанси на вихід у фінал дають іспанському клубу – 1,71. Арсенал – 2,25.

Вболівальники обох команд зможуть побачити голи від улюблених футболістів – 1,72. З яким же рахунком може завершитись? 1:0? Саме з таким результатом може виграти матч Арсенал. Але такі цифри на табло не влаштовують лондонський клуб.

Першими нулі на табло у протистоянні змінять "каноніри" – 1,61. Можна зробити ставку на те, що першими цифри на табло змінять гості з Іспанії – 2,59.

П'єр-Емерік Обамеянг та Жерар Морено можуть відзначитись у матчі – 2,20 та 2,60 відповідно.