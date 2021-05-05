Арсенал – Вільярреал: де дивитися онлайн матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи

Поєдинок Арсенал – Вільярреал відбудеться на "Емірейтс Стедіум" у Лондоні. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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По телебаченню матч півфіналу Ліги Європи покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:45.

Онлайн-трансляцію матчу Арсенал – Вільярреал можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

На сайті каналу "Футбол" можна оформити разову підписку на 24 години за 62 гривні. Доступ до трансляцій матчу на один місяць обійдеться від 109 гривень на місяць (в залежності від наповненості пакета).

Також матч Арсенал – Вільярреал можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього потрібно мати підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.