Арсенал знайшов заміну Мудрику та готовий відмовитись від українця через завищені вимоги Шахтаря

Лондонці не збираються платити 100 мільйонів євро за гравця збірної України. "Каноніри" знайшли альтернативу вінгеру у складі Брайтона.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик став головним українським трансферним лотом цієї зими. Після яскравого виступу восени гравець привернув до себе увагу топ-клубів.

До теми На це повпливав Челсі: Шахтар висунув ультиматум Арсеналу в 100 мільйонів євро за Мудрика

Найбільш предметний інтерес до футболіста проявляє Арсенал. Нещодавно лондонці зробили пропозицію Шахтарю у розмірі майже 75 мільйонів євро, однак донеччани хочуть не менше сотні мільйонів за Мудрика.

Втім така позиція "гірників" вже відлякує Арсенал. Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, "каноніри" не збираються вступати в аукціон за Мудрика. Наразі клуб готовий заплатити за футболіста не більше 75 мільйонів євро.

Японська альтернатива Мудрику

Ще влітку Шахтар вимагав за нього 45 мільйонів, а тепер донеччани хочуть використати інтерес Челсі до Михайла як можливість вижати з Арсенала більше грошей. Тому команда Мікеля Артети готова до виходу з переговорів.

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До того ж, "каноніри" вже визначились із альтернативою для Мудрика. У клубі мають намір запросити вінгера Брайтона Каору Мітому. Японець вже непогано проявив себе в АПЛ та засяяв на ЧС-2022, дійшовши до 1/8 фіналу.

Історія успіху Мудрика в Шахтарі

Цього сезону Михайло показує неймовірну гру, ставши справжнім лідером Шахтаря. У 18 матчах за донеччан вінгер забив 10 голів та віддав 9 результативних передач. У тому числі на його рахунку 3+2 в Лізі чемпіонів.