Різдвяні чемпіони: Арсенал із Зінченком переміг аутсайдера АПЛ та відірвався від МанСіті

Команда Мікеля Артети не мала проблем із Вулверхемптоном в останньому турі перед міжнародною паузою. Як мінімум до Різдва "каноніри" залишаться на першому місці в чемпіонаті.

Вулверхемптон – Арсенал 0:2

Голи: Едегор, 55, Едегор, 75.

У чемпіонаті Англії цими вихідними проходять матчі 16 туру АПЛ. Субота почалась одразу з сенсації, Манчестер Сіті несподівано поступився вдома Брентфорду.

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Це дозволило Арсеналу гарантувати собі перше місце перед паузою на ЧС-2022. Самі ж "каноніри" свій матч відіграли пізно ввечері, їх суперником став аутсайдер Вулверхемптон, пише 24 канал.

З перших хвилин на полі з'явився українець Олександр Зінченко, який нарешті залікував травму. Втім всерйоз напружити українця "вовки" не змогли.

Сам же Арсенал вирішив долі матчу до середини другого тайму. Героєм поєдинку став норвежець Мартін Едегор, який оформив дубль. Спочатку хавбек влучно пробив після пасу Вієйри з флангу.

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А потім Мартін першим встиг на добиванні, коли кіпер Вулверхемптона невдало відбив м'яч після пострілу Мартінеллі. На тому лондонці і завершили гру, здобувши третю перемогу поспіль. Зінченко ж відіграв майже увесь матч, у компенсований час його змінив Седрік.

Тріумф дозволив Арсеналу піти на міжнародну перерву першим з гандикапом у п'ять балів від Манчестер Сіті. А ось у Вулверхемптона справи кепські. "Вовки" програли сьомий з 9-ти останніх матчів в АПЛ і нині замикають турнірну таблицю. До рятівної зони – чотири бали.