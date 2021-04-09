Арсенал на останній хвилині втратив перемогу над Славією в 1/4 фіналу Ліги Європи: відео

У четвер, 8 квітня, лондонський Арсенал вдома зіграв проти Славії у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. "Каноніри" на останніх хвилинах зустрічі втратив перемогу.

Арсенал – Славія 1:1

Голи: Пепе, 86 – Голеш, 90+4

До теми Ліга Європи: результати матчів та відео голів 8 квітня

Арсенал підійшов до цього матчу у статусі фаворита протистояння. Але перший небезпечний момент створили гості. Провод знайшов хорошу позицію для удару з меж штрафного – м'яч пролетів над поперечиною.

На 29-й хвилині Сака змарнував чудову нагоду відкрити рахунок у зустрічі. Сьомий номер Арсенала увірвався у штрафний, але не реалізував вихід сам на сам з голкіпером, пробивши повз стійку.

Вже наприкінці тайму центральний захисник "канонірів" Холдінг підключився до атаки, але його удар головою в ефектному стрибку парирував воротар Славії. На перерву команди пішли за нульового рахунку. На 63-й хвилині Ляказетт з вбивчої позиції влучив у хрестовину.

Першого голу у зустрічі довелось чекати аж до 86-ї хвилини. Знову стрімка атака вдалась лондонським футболістам. Пепе підключився до контратаки, протиснув опікуна та майстерно пробив повз голкіпера – 1:0.

Здавалось, що команда Мікеля Артети вийдуть переможцями у першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи, але гості проявили характер та вирвали нічию. На 90+4 хвилині Голеш вдало зіграв на дальній стійці після подачі з кутового та зрівняв рахунок – 1:1.

Арсенал та Славія не змогли визначити переможця зустрічі. Матч-відповідь відбудеться 15 квітня.

Арсенал – Славія відеоогляд