"Наскільки ж крутий": Зінченко отримав похвалу від легенди Челсі за гру проти Ньюкасла
Джерело:твітер Джона Террі
Ньюкасл перервав переможну серію Арсенала в АПЛ, яка тривала 5 матчів. Олександр Зінченко провів на полі усі 90 хвилин та відзначився лише жовтою карткою.
Олександр Зінченко був одним із найкращих на полі, класно знаходив коридори для передач на партнерів та постійно підключався до атак Арсенала. За цю гру українець отримав похвалу не лише від уболівальників "канонірів", а й від легенди іншого лондонського клубу Челсі Джона Террі.
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Похвала від зіркового захисника
Колишній захисник відзначив гру лівого оборонця Арсенала. Джон Террі написав свою думку у твітері.
Наскільки ж крутий Зінченко,
– написав Террі.
Олександр провів свій перший повний матч після відновлення від травми. У попередніх двох поєдинках АПЛ проти Вест Хема та Брайтона Зінченко провів на полі 17 та 60 хвилин відповідно.Зверніть увагу! Зінченко провів свій 12-й матч у футболці Арсенала, у яких він відзначився однією гольовою передачею. Контракт Олександра з "канонірами" розрахований до кінця червня 2026 року.
До слова, Арсенал зіграв "всуху" з Ньюкаслом 0:0. Навіть мирова не завадила команді Мікеля Артети не впасти з першої сходинки турнірної таблиці АПЛ – 44 бали. Відрив від МанСіті складає 8 пунктів. У Ньюкасла – 35 очок.
Хто такий Джон Террі
- Колишній захисник Челсі та Астон Вілли. Влітку 2018-го Террі повішав бутси на цвях.
- За кар'єру провів 759 матчів. Легендарний Джон Террі був забивним захисником, який забив 68 голів та віддав 28 результативних передач.
- Після закінчення кар'єри був асистентом головного тренера в Астон Віллі, а з 1 січня 2022 року працює в Академії Челсі.
- Має у своєму активі 78 поєдинків за збірну Англії, у яких забив 6 голів.