"Наскільки ж крутий": Зінченко отримав похвалу від легенди Челсі за гру проти Ньюкасла

Ньюкасл перервав переможну серію Арсенала в АПЛ, яка тривала 5 матчів. Олександр Зінченко провів на полі усі 90 хвилин та відзначився лише жовтою карткою.

Олександр Зінченко був одним із найкращих на полі, класно знаходив коридори для передач на партнерів та постійно підключався до атак Арсенала. За цю гру українець отримав похвалу не лише від уболівальників "канонірів", а й від легенди іншого лондонського клубу Челсі Джона Террі.

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Похвала від зіркового захисника

Колишній захисник відзначив гру лівого оборонця Арсенала. Джон Террі написав свою думку у твітері.

Наскільки ж крутий Зінченко,

– написав Террі.

Олександр провів свій перший повний матч після відновлення від травми. У попередніх двох поєдинках АПЛ проти Вест Хема та Брайтона Зінченко провів на полі 17 та 60 хвилин відповідно.

Зінченко провів свій 12-й матч у футболці Арсенала, у яких він відзначився однією гольовою передачею. Контракт Олександра з "канонірами" розрахований до кінця червня 2026 року.

До слова, Арсенал зіграв "всуху" з Ньюкаслом 0:0. Навіть мирова не завадила команді Мікеля Артети не впасти з першої сходинки турнірної таблиці АПЛ – 44 бали. Відрив від МанСіті складає 8 пунктів. У Ньюкасла – 35 очок.

Хто такий Джон Террі