Арсенал – Манчестер Юнайтед: де дивитися матч АПЛ

28 січня Арсенал на власному полі зіграє з Манчестер Юнайтед у матчі 21 туру АПЛ. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Джерело: 24 канал

Поєдинок Арсенал – Манчестер Юнайтед відбудеться у суботу, 30 січня. Початок гри о 19:30.

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Матчі Англії в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.

Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).

Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.