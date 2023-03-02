Розрізав увесь захист: філігранна гольова передача Зінченка у матчі Арсенала – відео

Перенесений матч 7-го туру АПЛ приніс нам українське дербі – Арсенал Олександра Зінченка зустрівся проти Евертона Віталія Миколенка. "Каноніри" розгромили "ірисок" 4:0.

Команди довго пристрілювались по воротах, тому перший гол у матчі був забитий лише наприкінці першого тайму. Безпосередню участь у гольовій атаці взяв Зінченко, пише 24 канал.

​До теми Асист Зінченка та провал Миколенка допомогли Арсеналу закріпитись на першому місці в АПЛ

Другий асист в АПЛ у футболці Арсенала

Під час позиційної атаки Вайт віддав на Олександра, українець класною передачею розрізав увесь захисник Евертона. М'яч дійшов до Сака, який відгукнувся під пас Зінченка та легко переграв Пікфорда. Арсенал повів у рахунку 1:0.

До слова. Для Зінченка це другий асист в АПЛ у поточному сезоні та футболці Арсенала. Також у його активі один гол, який був забитий у ворота Астон Вілли у 22-х зіграних поєдинках.

Саме після голу Сака Евертон посипався. Ще до перерви "каноніри" подвоїли перевагу завдяки Мартінеллі, а наприкінці другого тайму Едегор та все той же Мартінеллі, який оформив дубль, збільшили перевагу лондонського клубу до розгромного 4:0.

Евертон знову поступається. Миколенко відіграв увесь поєдинок, а Зінченко був замінений на 82-й хвилині.

Арсенал продовжує лідирувати в АПЛ, маючи у своєму активі 60 балів. Перевага над другим МанСіті складає 5 очків.

Клуб Миколенка із 21 пунктом йде у зоні вильоту – 18-та позиція.

Відеоогляд матчу (асист Зінченка з 46 секунди)