Приниження команди Мудрика: Арсенал Зінченка декласував Челсі у лондонському дербі

У вівторок, 23 квітня, відбувся перенесений матч 29 туру АПЛ між командами Арсенал та Челсі. Поєдинок у Лондоні завершився впевненою перемогою команди Олександра Зінченка.

Арсенал – Челсі 5:0

Голи: Троссард, 4, Вайт, 52, 70, Гаверц, 57, 65

У першому колі команди на "Стемфорд Бридж" зіграли внічию 2:2. Одним з героїв поєдинку тоді був Михайло Мудрик, який забив гол у ворота "канонірів", пише 24 Канал.

Читайте також Миколенко спробує зробити подарунок клубу Зінченка: які шанси Евертона переграти Ліверпуль

Арсенал на залишив шансів "пенсіонерам"

Головний тренера Арсеналу Мікель Артета знову залишив на лаві запасних Олександра Зінченка. Натомість його візаві Маурісіо Почеттіно довірив місце у старті Михайлу Мудрику.

Початок матчу став холодним душем для гостей. Хавбек "канонірів" Деклан Райс пройшов захист "пенсіонерів", як ніж крізь масло та віддав пас на Леандро Троссарда. Бельгієць без зайвих роздумів пробив по воротах. 1:0 – господарі вже на 4-й хвилині повели в рахунку.

В середині першого тайму Арсенал зусиллями Гаверца та Троссарда повинен був робити різницю. Однак Челсі на останньому рубежі рятував голкіпер Петрович. За мінімального рахунку команди пішли на перерву.

Перші хвилини другого тайму ще довго згадуватимуть гравці Челсі. Протягом п'яти хвилин м'яч двічі побував у воротах Петровича. Спочатку Бен Вайт вдало зіграв на добиванні після розіграшу кутового.

А на 57-й хвилині зустрічі швидка контратака "канонірів" завершилася технічним ударом Гаверца під поперечину воріт.

На цьому підопічні Артети не зупинилися. Кай Гаверт та Бен Вайт оформили по дублю та зробили рахунок непристойним.

Фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну перемогу "канонірів" – 5:0.

Відео всіх голів матчу

Як зіграли Мудрик та Зінченко

Михайло Мудрик зіграв 66 хвилин ігрового часу. Український вінгер намагався загострювати гру. Проте чогось надзвичайного створити не зумів.

Олександр Зінченко з'явився на полі на 72-й хвилині зустрічі, коли результат був забезпечений.

Турнірне становище команд

Арсенал продовжує лідирувати в АПЛ. "Каноніри" на три очка випереджають Ліверпуль та на чотири Манчестер Сіті. Однак "мерсісайдці" зіграли на один матч менше, а "містяни" на два.

Челсі залишився на 9-й сходинці чемпіонату Англії. У команди Почеттіно 47 очок у 32 матчах. "Песіонери" зберігають шанси потрапити в єврокубки.

Відеоогляд матчу Арсенал – Челсі