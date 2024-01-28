Нокаутував суперника в третьому раунді: українець Хегай зробив заявку на чемпіонський пояс

В іспанській Барселоні відбувся вечір боксу за участю Арнольда Хегая. Українець здобув дострокову перемогу над іспанцем Хоном Мартінесом.

Український проспект Арнольд Хегай, який займає перше місце в рейтингу WBO у напівлегкій вазі, провів бій проти іспанця Хона Мартінеса. Поєдинок відбувся в іспанській Барселоні.

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Хегай впритул наблизився до бою за чемпіонський пояс

Бій завершився вже в третьому раунді. 31-річний українець, який повністю володів ініціативою, здобув перемогу технічним нокаутом.

Для Арнольда Хегая це 21-ша перемога на професіональному рингу і 13-та дострокова. Також у рекорді українця є одна поразка та одна нічия.

Що стосується Хона Мартінеса, то 36-річний боксер програв дев'ятий поєдинок. На рахунку іспанця 14 перемог (8 дострокових).

Після цієї перемоги Хегай впритул наблизився до чемпіонського бою. Титулом WBO у напівлегкій вазі володіє мексиканець Рафаель Еспіноса.

Рафаель Еспіноса виграв усі 22 поєдинки на профі-рингу, причому 18 із них – достроково.