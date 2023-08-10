Могло бути більше, якби не Бущан: Динамо починає євросезон з поразки в Греції – відео голу

Команда Мірчі Луческу непогано виглядала проти Аріса лише у фінальному відрізку. Гол грекам приніс пенальті за гру рукою від Сироти.

Аріс – Динамо 1:0

Гол: Пальма, 69 (пен)

Київське Динамо розпочало свій євросезон. Минулого року кияни посіли аж 4 місце в УПЛ, через що змушені стартувати у Лізі конференцій, пише 24 канал.

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Суперником "біло-синіх" у 3 кваліфікаційному раунді став Аріс. Торік клуб із Салонік посів п'яте місце в чемпіонаті Греції. Мірча Луческу виставив здебільшого очікуваний склад, але здивував відсутністю Владислава Ваната.

Форвард опинився в запасі, тоді як місце на вістрі атаки дісталось Беніто. Попри те, що Динамо було фаворитом у матчі, гру контролював Аріс. Господарі частіше турбували Бущана, який виконав чотири сейви за матч.

При цьому Георгій ледь не взяв пенальті в середині другого тайму. Сирота зіграв рукою у своєму майданчику, але Пальма таки прошив кіпера Динамо. Той по суті відбив у власні ворота.

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Аріс справді награв на гол, тоді як кияни вперше пробили у ствір аж на 70 хвилині. Греки закривали Беніто, Ярмоленка та Кабаєва. Удари ж Шапаренка та Буяльського не становили проблеми для Хуліана.

Навіть активізація під кінець гри не дала Динамо можливості вирвати нічию. Таким чином, "біло-сині" опинились на межі вильоту з Ліги конференцій, за тиждень (17 серпня) у Бухаресті треба обов'язково перемагати.

Відео голу Пальми: