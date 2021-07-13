Аргентинці хотіли принизити збірну Бразилії: Мессі зупинив провокацію команди – відео

Аргентина перемогла на Копа Америка. Після фіналу тріумфатори не стримували емоцій та ледь не образили команду суперника, але вчасно втрутився капітан збірної Ліонель Мессі.

Гідний вчинок Мессі

Футболісти аргентинської збірної відсвяткували перемогу у Копа Америка разом із фанатами, які були на трибунах. Команда співала пісні та вигукувала різноманітні гасла.

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Під час святкувань хавбек іспанського Атлетіко Родріго де Пауль спробував принизити суперника матчу. Футболіст почав співати принизливу пісню на адресу бразильців. Однак вчасно втрутив Мессі. Лео негайно закрив рот партнеру по збірній та зупинив провокацію, яка могла дійти до скандалу.

Аргентина здобула трофей завдяки єдиному голу у матчі від Ді Марії. Для Мессі цей кубок став першим у складі національної команди.

Капітана Аргентини підтримав ще один ветеран команди Серхіо Агуеро, який показав Родріго зупинитись.

Відео зі святкування