Україна – Аргентина: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу-2024 з футзалу

У неділю, 15 вересня, збірна України з футзалу зіграє перший поєдинок групового раунду чемпіонату світу. Суперником "синьо-жовтих" буде команда Аргентини.

Поєдинок стартового туру Україна – Аргентина відбудеться у столиці Узбекистану Ташкенті. Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Перша гра України на ЧС-2024 з футзалу

Під час жеребкування фінального турніру Україна потрапила до групи С. Суперниками підопічних Олександра Косенка на груповій стадії будуть збірні Аргентини, Анголи та Афганістану.

Стартовий поєдинок українці зіграють проти Аргентини – чинного фіналіста світової першості. Для нашої команди це перша гра на такому рівні з 2016 року, коли українці востаннє грали на Мундіалі. До речі, у тому розіграші тріумфували саме аргентинці.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Аргентина

Зазначимо, до плей-оф вийдуть переможці та другі команди з кожного з шести квартетів, а також чотири найкращі команди, які посіли треті місця. Після цього відбудуться поєдинки 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу, матч за 3-тє місце та фінал.