"З Мексикою було складно, вони грали в інший футбол", – тренер збірної Аргентини

Збірна Аргентини зустрілась із збірною Мексики у 2 турі групового етапу ЧС-2022. Перемога "біло-блакитним" далась не без зусиль – мексиканці намагалися нав'язати свій футбол.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував матч з командою Мексики, який завершився із рахунком 2:0, передає 24 канал. Він зазначив, що аргентинці знали – це буде складний матч.

До слова Підсумки сьомого дня ЧС-2022: Франція в плей-офф, Мессі тягне Аргентину, перший гол Левандовскі

Скалоні також зазначив, що Мексика грала в інший футбол, ніж до цього. Ми підозрювали, що вони можуть грати з лінією у п'ятьох захисників.

Перший там був невдалим для всіх. Ми внесли зміни у перерві і почали грати краще у другому таймі, у центрі поля. Потім Ліонель Мессі вирішив долю матчу. Він знає, що за його спиною є колектив, який його підтримує,

– сказав тренер збірної Аргентини.

Він також додав, що мексиканці добре пресингували, грали у свій футбол. На початку другого тайму ми побачили покращення з виходом Гвідо Родрігеса та Енцо Фернандеса.

"Другий тайм ми провели інакше, агресивніше. Було важко грати у футбол, у суперника була лінія у п'ять захисників та чотири півзахисники", – заявив Скалоні.

Коротко про інші матчі 26 листопада

Франція – Данія : команда Дешама провела практично рівний поєдинок із данцями, але змогли здобути перемогу на класі. Скандинави непогано захищались проти чемпіонів світу, забили з кутового – загалом виглядали бойовою збірною.

: команда Дешама провела практично рівний поєдинок із данцями, але змогли здобути перемогу на класі. Скандинави непогано захищались проти чемпіонів світу, забили з кутового – загалом виглядали бойовою збірною. Польща – Саудівська Аравія : Польща забили двічі з трьох ударів. Героєм став Левандовскі, який спочатку асистував на Зелінскі, а в кінці гри сам скористався помилкою суперника. Щоправда, полякам гра йшла важко і більше моментів справді створили саудити, але тут слід відзначити блискучі сейви Щенсни, якби не він – команді було б важко.

: Польща забили двічі з трьох ударів. Героєм став Левандовскі, який спочатку асистував на Зелінскі, а в кінці гри сам скористався помилкою суперника. Щоправда, полякам гра йшла важко і більше моментів справді створили саудити, але тут слід відзначити блискучі сейви Щенсни, якби не він – команді було б важко. Австралія-Туніс: австралійці зіграли у більш впевнений футбол, можливо, через більш поступливого суперника. Туніс створював певну напругу, але до значних гольових моментів не дійшло.

Додамо, що збірна Аргентини у 3-му турі ЧС-2022 зіграє 30 листопада з командою Польщі.