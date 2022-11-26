Наздогнав Роналду та Марадону: неймовірний дальній гол Мессі у ворота Мексики на ЧС-2022 – відео

Капітан збірної Аргентини відкрив рахунок у поєдинку другого туру групи С. Поки за підопічних Скалоні забиває тільки Лео.

В останньому поєдинку суботи, 26 листопада, на чемпіонаті світу Аргентина протистоїть Мексиці, пише 24 канал.. Південноамериканська команда поставила себе в скрутне становище, програвши Саудівській Аравій у першому таймі.

Слідкуйте з нами Аргентина – Мексика: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Мексиканці впевненно тримали оборону в першому таймі, однак після перерви занадто притиснулись до власних воріт. Цим підопічні Мартіно і дозволили Аргентині вийти вперед.

На 64 хвилині Ді Марія знайшов пасом в центрі вільного Мессі. Форвард ПСЖ відважився на дальній постріл з-за меж карного майданчика. Очоа не встиг відреагувати на удар і м'яч влетів у нижній кут воріт.

Відео голу Мессі:

Для Ліонеля це вже другий гол на цьому турнірі, саме він з пенальті вразив ворота саудів. Всього на чемпіонатах світу Мессі забив вже 8 голів, наздогнавши за цим показником Роналду, а також навіть великого Марадону. В цілому за Аргентину Лео забив 93-ій гол.