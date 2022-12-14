Хто стане триразовим чемпіоном: Аргентина і Франція зіграють у фіналі чемпіонату світу-2022

Команди Ліонеля Мессі та Кіліана Мбаппе розіграють звання чемпіонів світу у неділю, 18 грудня. Аргентинці і французи вже мають у своєму активі по два Кубка світу.

На чемпіонаті світу 2022 завершились поєдинки 1/2 фіналу. Попри неочікуваний склад команд матчі не подарували багато інтриги і завершились невдало для аутсайдерів.

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У вівторок Аргентина розгромила хорватів, забив команді Даліча три "сухих" м'ячі. А у середу тріумфували французи, які на класі переграли сенсаційну збірну Марокко, пише 24 канал.

Таким чином стала відома пара, яка у фіналі ЧС-2022 побореться за звання чемпіонів світу – Аргентина проти Франції. Вирішальний поєдинок Мундіалю відбудеться у неділю, 18 грудня, в Лусаїлі. Початок – о 17:00 за київським часом.

Франція захищатиме трофей

"Ле Бле" є чинними чемпіонами світу. Чотири роки тому команда Дідьє Дешама переграла у результативному фіналі Хорватію (4:2) і здобула Кубок світу.

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Всього французи двічі вигравали чемпіонату світу. Окрім 2018 року, "півні" брали Кубок світу на домашньому турнірі у 1998 році. Єдиний раз французи поступились у фіналу у 2006 році, коли Зідан врізав Матерацці головою, а Італія виграла в серії пенальті.

Аргентина у шостому фіналі

Що стосується аргентинців, то "альбіселесте" також є двократними чемпіонами світу. У 1976 році Маріо Кемпес і компанія тріумфували на домашньому ЧС, а вже за вісім років у 1986-му не було рівних неймовірній команді з Дієго Марадоною.

Окрім цього, у Аргентини ще були три програшних фінали. На першому в історії Мундіалі у 1930-му "срібна команда" програла Уругваю. Потім були дві вище згадані перемоги, а третє золото аргентинці могли здобути у 1990 році.

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Тоді німці здобули мінімальну перемогу завдяку голу Бреме з пенальті. Останній раз Аргентина зупинилась за кроку від Кубка світу у 2014 році, коли на їх шляху знову стала Німеччина (1:0 завдяки голу Гьотце в екстратаймі).

Історія зустрічей

Команди грали одна з одною 12 разів і перевага на боці Аргентини – шість перемог против трьох нічиїх і трьох тріумфів Франції. При цьому збірні тричі зустрічались на чемпіонатах світу і там також перевага на боці "альбіселесте".

Що цікаво, після кожної зустрічі команд переможець їх дуелі виходив у фінал ЧС. У 1930 році Аргентина мінімально переграла французів у групі і взяла у підсумку срібні медалі.

. Топ-четвірка головних бомбардирів ЧС-2022 складається з аргентинців та французів. По 5 голів забили Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе, тоді як по 4 – Олів'є Жиру і Хуліан Альварес.

У 1978 році Аргентина знову виграла у Франції в групі (2:1) і нарешті виграла Мундіаля. А третя їх битва пройшла на ЧС-2018. Тоді в 1/8 фіналу "Ле Бле" перестріляли Мессі і компанію з рахунком 4:3 і пройшли далі, у підсумку вигравши турнір.