Жили під землею 5 днів, – арбітриня Монзуль пригадала перші дні повномасштабної війни

Українська арбітриня Катерина Монзуль розповіла, як її застала повномасштабна війна. Їй довелося декілька днів жити в жахливих умовах.

Монзуль: Це був стрес і було важко

Відома українська арбітриня пригадала, як перші дні повномасштабної російсько-української війни. Вона декілька днів переховувалася під землею разом зі своїми рідними.

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Ніхто не очікував, що в 21-му столітті може таке статися. Це складна ситуація для кожної української сім’ї, тому що родини роз’єднані. Коли почалася війна, спочатку ніхто не міг у це повірити. Моя сім’я поїхала в будинок моїх батьків, і ми жили під землею – в спеціальному місці в будинку. Ми були там п'ять днів. Це був стрес і було важко. Коли ми залишали Україну, ми не мали жодних уявлень, що робитимемо далі,

– сказала арбітриня.

Катерина висловила слова вдячності світовій футбольній спільноті, яка допомогла їй адаптуватися до нових реалій.

"Я дякую всій футбольній родині, тому що мені всі дійсно допомогли. Українські та міжнародні колеги-судді також вийшли на зв’язок, і це було дуже важливо для мене. Найважливіше – зупинити цю війну. Мир у всьому світі – найважливіше… Я на це сподіваюсь", – додала Монзуль.

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