Арбітр вибачився перед Роналду за незарахований гол у матчі Сербія – Португалія

Арбітр матчу Сербія – Португалія Данні Маккелі з Нідерландів визнав свою помилку, на зарахувавши м'яч, забитий Кріштіану Роналду в компенсований час. Це рішення не дозволило португальцям здобути перемогу і викликало емоційну реакцію Кріштіану Роналду.

На 90+3 хвилині Роналду пробив по воротах, а захисник з Сербії вибив м'яч, коли той вже перетнув лінію воріт. Судді цього не помітили і навіть вручили капітану жовту картку.

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Після матчу суддя Данні Маккелі (Нідерланди) визнав помилку. Про це заявив сам Кріштіану Роналду.

Суддя вибачився, і я дуже його поважаю за це. Але неприпустимо, щоб у такому змаганні не використовувалася VAR. М'яч знаходився на півметра за лінією воріт. Це було дуже ясно. Суддя вибачився переді мною, але це не вирішить проблему. Арбітри роблять помилки, вони люди, але для цього існує VAR,

– заявив португалець.

Відео епізоду з незарахованим голом Роналду