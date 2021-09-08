Арбітр призначив пенальті вже на 4 секунді матчу: момент претендує на світовий рекорд – відео

У матчі відбору на чемпіонат світу 2022 між збірними Танзанії та Мадагаскару арбітр призначив пенальті через чотири секунди після стартового свистка. Таке призначення може претендувати на світовий рекорд.

Збірна Танзанії може претендувати на світовий рекорд у швидкості зароблення пенальті. Вже на 4-й секунді гри проти Мадагаскару арбітр дав свисток, вказавши на 11-метрову позначку. Сталося це після того, як у штрафному було збито Саймона Мсуву голкіпером Мелвіном Адрієном.

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Ньоні чітко реалізував пенальті на другій хвилині матчу. І у підсумку Танзанія перемогла 3:2.

Відео матчу Танзанія – Мадагаскар з рекордним призначенням пенальті

Призначення пенальті на 4-й секунді матчу може бути світовим рекордом (однак ще треба це офіційно підтвердити). Перед тим на рівні національних збірних найшвидше призначення пенальті було у матчі між збірними Чорногорії та Гани – на 10-й секунді матчу. На 6-й секунді матчу призначили пенальті у матчі Вітон Альбіон – Честер.