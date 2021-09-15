Арбітр не призначив пенальті у ворота Спартака після моторошного фолу – шипами в ногу: відео
Джерело:24 канал
Московський Спартак в домашньому матчі Ліги Європи проти польської Легії програв, пропустивши в кінцівці матчу. Хоча російська команда могла пропустити гол ще раніше, якби арбітр наважився призначити пенальті.
Спартак та Легія видали бойовий матч в Москві, який закінчився перемогою польської команди. Кастраті відправив м'яч у ворота вже у компенсований арбітром час.
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Та найбільше обговорення викликала не лише перемога Легії (чи поразка Спартака), а гра захисника російської команди Айртона.
На 10-й хвилині матчу захисник намагався відібрати м'яч в суперника у власному штрафному. Але зробив це настільки грубо, що мало не травмував Філіпа Младеновича. Айртон шипами бутси зіграв в ногу супернику.
Однак арбітр матчу цілковито проігнорував цей епізод – не покарав Айртона (порушення тягнуло на червону картку) та не призначив пенальті. Хоча на матчі був VAR, і арбітр мав право переглянути повтор.
На щастя, Младенович одразу після цього епізоду піднявся і зумів продовжити гру.
- Відзначимо, що це третій матч поспіль, в якому Спартак програє команді українця в єврокубках. В плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Спартак двічі програв Бенфіці, за яку виступає Роман Яремчук. При цьому один з голів у ворота російського клубу було забито саме після удару українського нападника.
- За Легію ж виступає інший українець Ігор Харатін. Він перейшов у польський клуб в останній день серпня, і вийшов у стартовому складі на матч в Москві.