Гол Безуса вивів Омонію у півфінал Кубка Кіпру: українець став героєм матчу – відео

Омонія 1 березня зіграла матч-відповідь в 1/4 фіналу Кубка Кіпру проти АПОЕЛа. Роман Безус став автором переможного голу у кубковому протитоянні.

Перша чвертьфінальна зустріч між цими командами закінчилась на користь АПОЕЛа 1:2. Цікаво, що суперник Омонію догравав ту гру у меншості, пише 24 канал.

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Вирвав путівку у півфінал Кубка

У матчі-відповіді Омонія змогла взяти реванш за прикру поразку у першому поєдинку. Вже на 12-й хвилині Ансаріфард вивів гостей уперед 1:2, а за сумою двох матчів зробив рахунок рівним 2:2.

Такий рахунок протримався аж до компенсованого часу. Омонія заробила право на пенальті. 11-метровий взявся виконувати Роман Безус, який на 79-й хвилині вийшов на заміну замість іншого українця Артема Бєсєдіна.

Роман впевнено розвів голкіпера та м'яч по різних кутах воріт. подвоївши перевагу Омонію над АПОЕЛем 0:2.

Клуб Безуса та Бєсєдіна за підсумком двох матчів переграв АПОЕЛ 2:3. Реалізований пенальті Романа вивів Омонію у півфінал Кубка Кіпру.

Відео пенальті Безуса

Для Безуса цей гол став 3-м у 24-х зіграних матчах. Також в активі Романа, який перебрався в Омонію на початку серпня 2022 року, 3 асисти. Натомість Бєсєдін наразі мовчить. Артем відіграв в оренді за новий клуб вже 4 поєдинки, у яких віддав одну результативну передачу.

Вже 5 березня Омонія зіграє на виїзді проти Карміотісса у Першому дивізіоні Кіпру.