АПЛ призупинила угоду з російським транслятором Rambler

У АПЛ повідомили, що припинили угоду з російським транслятором Rambler. Також зазначили, що значну суму пожертвують для гуманітарної допомоги українцям.

АПЛ солідарна з українським народом. Ліга та всі клуби вирішили негайно пожертвувати 1 млн фунтів стерлінгів, щоб допомогти українцям.

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Ліга рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну. Ми закликаємо до миру. Наші думки з усіма, хто постраждав. Пожертвування в розмірі 1 млн фунтів стерлінгів буде передане Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC) для доставлення гуманітарної допомоги безпосередньо тим, хто її потребує,

– йдеться у заяві АПЛ.

Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, АПЛ розкритикувала дії агресора. Ліга акціями підтримки виражає солідарність з українським народом.

Капітани команд носять в матчах спеціальні пов’язки, на табло стадіонів транслюють слова підтримки. Також українців підтримують вболівальники АПЛ на трибунах.

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