Футболісти АПЛ вийдуть на наступні матчі у синьо-жовтих пов'язках на підтримку України
Джерело:The Athletic
Всі гравці команд АПЛ в наступному турі вийдуть на матчі у синьо-жовтих пов'язках на підтримку України у річницю вторгнення Росії. Цей тур стартує 24 лютого.
Футболісти будуть носити пов'язки у синьо-жовтих тонах українського прапора. У той час як тренери команд будуть мати пришпилені значки, які зробили українські діти.
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У такий спосіб в АПЛ відзначать річницю початку військового вторгення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.
Першими з пов'язками на поле вийдуть футболісти Фулхема та Вулверхемптона, які зіграють якраз на першу річницю вторгення – 24 лютого.
Щодо АПЛ, та в Англії активно підтримали Україну у цій війні. В березні 2022 року АПЛ пожертвувала один мільйон фунтів стерлінгів на підтримку України. У також зупинила угоду на трансляцію своїх матчів в Росії. А на матчі чимало команд виходили з українськими прапорами.
Зараз в АПЛ виступає п'ятеро українців – Олександр Зінченко в Арсеналі, Віталій Миколенко в Евертоні, Михайло Мудрик в Челсі, Ілля Забарний в Борнмуті, а Єгор Ярмолюк в Брентфорді.