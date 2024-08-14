Суперкомп'ютер назвав чемпіона АПЛ-2024/2025: які місця прогнозує клубам українців

У п'ятницю, 16 серпня, розпочинається сезон-2024/2025 Англійської Прем'єр-ліги. Він стартує з поєдинку Манчестер Юнайтед проти лондонського Фулгема.

Напередодні початку нової кампанії штучний інтелект проаналізував шанси клубів АПЛ на перемогу в турнірі. Суперкомп'ютер змоделював наступний сезон 10 000 разів та назвав свого чемпіона.

Читайте також Манчестер Юнайтед підписав двох зіркових футболістів, які запалювали з тен Гагом в Аяксі

Прогноз від штучного інтелекту

Явним фаворитом на титул він вважає Манчестер Сіті. Шанси "містян" на перемогу оцінюються у 82,2%.

Другим претендентом на титул є Арсенал Олександра Зінченка. Ймовірність такого сценарію – 12,2%.

Окрім двох фаворитів, штучний інтелект вважає, що лише три клуби мають шанси на перемогу в АПЛ. Це Ліверпуль (5,1%), Челсі (0,2%) та Ньюкасл (0,1%).

Варто також звернути увагу на турнірну таблицю, яку змоделював суперкомп'ютер, у розрізі перспектив клубів, у яких грають українські футболісти. Тож він прогнозує такі місця для команд наших гравців:

Арсенал (Зінченко) – друге місце

Челсі (Мудрик) – четверте

Евертон (Миколенко) – тринадцяте

Брентфорд (Ярмолюк) – чотирнадцяте

Борнмут (Забарний) – п'ятнадцяте

Головними ж кандидати на виліт штучний інтелект вважає Саутгемптон, Лестер Сіті й Іпсвіч Таун – це всі клуби, які підвищилися у класі за результатами попереднього сезону.



Турнірна таблиця АПЛ-2024/2025 за версією ШІ / Зображення Opta Analyst

Нагадаємо, що в минулій кампанії чемпіоном Англії став Манчестер Сіті. Команда Гвардіоли на два залікові бали випередила Арсенал, який фінішував другим. Вилетіли з АПЛ – Лутон, Бернлі та Шеффілд Юнайтед.