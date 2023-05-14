Дві нагороди різного ґатунку: Терлюга здобула "золото" на етапі Прем'єр-ліги з карате

Анжеліка Терлюга змогла тотально тріумфувати на міжнродних змаганнях. Нагороду також підкорилась і Еліні Селємєнєвій.

Анжеліка Терлюга виборола золоту медаль на етапі Прем'єр-ліги з карате у Рабаті, Марокко. Даний фінал став 19-им у кар'єрі українки в престижній серії.

Варте уваги На чолі з Ольгою Харлан: українські шаблістки здобули "золото" на етапі Кубку світу

Чергові "синьо-жовті" медалі

Анжеліка Терлюга стала чемпіонкою в особистому куміте на турнірі Karate 1 Premier League. У вирішальній сутичці вагової категорії до 55 кілограмів українська олімпійська віцечемпіонка перемогла срібну медалістку чемпіонату світу-2021 Аллен Трініті зі США (2:1).

Шлях до тріумфу видався довгим. У груповому раунді Анжеліка перемогла італійку Аніту Паццаглію (4:0) та Мансур Лін із Йорданії (4:0). У чвертьфіналі Терлюга та японка Шімі Аїрі не змогли визначити сильнішу (0:0), проте українка пройшла до півфіналу за рішенням суддів, де вона взяла гору над К'ю Цуй-Пінг із Китайського Тайбею (6:0).

До речі. Для 31-річної Анжеліки Терлюги це був 19-й в кар'єрі фінал у цій престижній серії змагань і 14-та золота нагорода.

До того ж українська каратистка Еліна Селємєнєва зійшла на третю сходинку п’єдесталу пошани в особистому куміте на турнірі на цих ж змаганнях. У дуелі за "бронзу" у ваговій категорії до 68 кілограмів українка здолала хорватку Садіа Бечіровіч (4:0).