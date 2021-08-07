Я відчувала твою допомогу з небес, – Терлюга написала чуттєве звернення після Олімпіади

Українська каратистка Анжеліка Терлюга поділилася думками після завоювання "срібла" на Олімпіаді в Токіо, натякнувши на завершення кар'єри.

Терлюга присвятила олімпійську медаль своїй родині. Про це спортсменка написала у своїх соціальних мережах.

Дивіться також Анжеліка Терлюга: гарячі фото української каратистки, яка завоювала "срібло" на Олімпіаді-2020

Пост вийшов надзвичайно чуттєвим. Публікуємо його повністю.

"Я виконала свою обіцянку як змогла"

"Я з радістю закриваю цю главу мого життя і дякую за всі випробування, переживання, моменти радості і підтримку.

Цю перемогу я присвятила моїй родині.

Мамочко, дякую що підтримуєш мене з моменту мого народження у всьому і так сильно допомагаєш і переживаєш... З яким захопленням ти зі мною розмовляла востаннє... заради цього варто було постаратися. Люблю тебе безмежно. Чекаю нашої зустрічі.

Татусю, я б багато чого віддала за те, щоб обійняти тебе зараз і показати тобі цю медаль... я дуже сильно сумую за тобою. Я знаю, що ти б радів цій медалі більше всіх на світі, тому що жив мною... Я виконала свою обіцянку як змогла. Віддала всю себе в цій підготовці і битвах. Пробач мені, що не золото. Але наше прізвище залишилося в історії назавжди. Я відчувала твою допомогу з небес в той день як ніколи... Якби не ти, я напевно зламалася б набагато раніше і не змогла б пройти весь цей шлях".

Що відомо про медаль Терлюги