Я відчувала твою допомогу з небес, – Терлюга написала чуттєве звернення після Олімпіади
Джерело:інстаграм Анжеліки Терлюги
Українська каратистка Анжеліка Терлюга поділилася думками після завоювання "срібла" на Олімпіаді в Токіо, натякнувши на завершення кар'єри.
Терлюга присвятила олімпійську медаль своїй родині. Про це спортсменка написала у своїх соціальних мережах.
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Пост вийшов надзвичайно чуттєвим. Публікуємо його повністю.
"Я виконала свою обіцянку як змогла"
"Я з радістю закриваю цю главу мого життя і дякую за всі випробування, переживання, моменти радості і підтримку.
Цю перемогу я присвятила моїй родині.
Мамочко, дякую що підтримуєш мене з моменту мого народження у всьому і так сильно допомагаєш і переживаєш... З яким захопленням ти зі мною розмовляла востаннє... заради цього варто було постаратися. Люблю тебе безмежно. Чекаю нашої зустрічі.
Татусю, я б багато чого віддала за те, щоб обійняти тебе зараз і показати тобі цю медаль... я дуже сильно сумую за тобою. Я знаю, що ти б радів цій медалі більше всіх на світі, тому що жив мною... Я виконала свою обіцянку як змогла. Віддала всю себе в цій підготовці і битвах. Пробач мені, що не золото. Але наше прізвище залишилося в історії назавжди. Я відчувала твою допомогу з небес в той день як ніколи... Якби не ти, я напевно зламалася б набагато раніше і не змогла б пройти весь цей шлях".
Що відомо про медаль Терлюги
- Анжеліка Терлюга билася у фіналі Олімпійських ігор у Токіо. Українська каратистка принесла нашій країні третє "срібло".
- 29-річна українська каратистка програла у фінальній сутичці представниці Болгарії Івет Горановій. Непоступлива суперниця стала справжньою сенсацією Олімпійських ігор у Токіо.
- Ця нагорода стала історичною для України з карате.