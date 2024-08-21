Поповнення спортивної родини: українська призерка Олімпійських ігор повідомила про вагітність

Найкраща каратистка України Анжеліка Терлюга буде змушена поставити свою кар'єру на паузу. Дівчина повідомила, що чекає на поповнення у родині.

Срібна призерка Олімпіади-2020 Анжеліка Терлюга була вимушена пропустити Ігри у Парижі. Причиною стало вилучення карате з олімпійської програми на цей рік.

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Поповнення у сім'ї Терлюги

Втім українська спортсменка тепер має інші важливі турботи у власному житті. 32-річна уродженка Одеси на своїх сторінках у соцмережах повідомила про вагітність.

Найдовгоочікуваніша фотосесія цього літа. В нас зараз найщасливіший період життя і ви можете вітати нас з цим. 1+1 = 3,

– написала Терлюга у фейсбук.

Дівчина поділилась романтичними фотографіями зі своїм чоловіком Володимиром Зарецьким. Також на них був присутній і УЗД-знімок немовля. Про термін вагітності Анжеліка не повідомила.

Романтична фотосесія Анжеліки Терлюги з чоловіком / фото з фейсбуку:

Для неї це буде перша дитина. Терлюга одружилась зі своїм обранцем після Олімпіади у Токіо у вересні 2021 року. Хлопець є братом азербайджанської каратистки українського походження Ірини Зарецької, яка до слова теж брала срібло на минулих Іграх.

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Анжеліка здобула медаль в особистому куміте у ваговій категорії до 55 кілограмів. Також Терлюга ставала чемпіонкою Європи як в особистому (2018) куміте, так і в командному (2017, 2019). Також каратистці підкорювалось золото та срібло на Європейських іграх.