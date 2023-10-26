Розгром замість сенсації: Порту повторив досягнення Шахтаря в ЛЧ, чим ускладнив їм завдання

Шанси донецького Шахтаря вийти в плей-офф Ліги чемпіонів стають все примарнішим. Головний конкурент в боротьбі за місце в 1/8 фіналу зумів відірватися від "гірників" у турнірній таблиці.

Шахтар у третьому турі Ліги чемпіонів поступився на виїзді Барселоні. І таким чином після трьох матчів набрав лише три очки. У той час як Барселона виграла всі три матчі і далі залишилася на першій сходинці в групі.

Як це було Ледь не створили камбек: Шахтар з боєм поступився в гостях Барселоні – відеоогляд матчу

Натомість на другому місці закріпився Порту, який виграв свій матч проти Антверпена. При цьому бельгійський клуб, який проводив цей матч вдома, вигравав після першого тайму з рахунком 1:0. Але в другому таймі пропустив одразу чотири голи – хет-трик оформив Еванілсон, а ще один гол забив Еуштакіо.

Антверпен – Порту 1:4

Голи: Юссуф, 37 – Еванілсон, 46, 69, 84, Еуштакіо, 54

Відеоогляд матчу Антверпен – Порту

Варто відзначити, що у матчі проти Шахтаря, який Антверпен теж проводив на домашньому полі, команда після першого тайму перемагала 2:0. Але теж у підсумку програла. Таким чином гравці португальського клубу повторили те, що до них зробили й футболісти Шахтаря на цьому полі.

Тож шанси Шахтаря посісти одне з двох перших місць в групі стають все меншими. Адже команда програла як Барселоні, так і Порту, і поки посідає третє місце. Від португальського клубу "гірники" відстають на три очки.