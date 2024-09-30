Легенда збірної Франції оголосив про завершення міжнародної кар'єри: відео щемливого прощання

У понеділок, 30 вересня, Антуан Грізманн несподівано оголосив про завершення кар'єри у збірній Франції. Він виступав за "Ле Бле" з 2014 року.

З офіційною заявою він виступив у соцмережі X. Нападник опублікував відео, в якому зображені найяскравіші моменти в національній команді.

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Був одним із творців успішної епохи

33-річний форвард заявив, що він "закриває цю главу свого життя". Його останнім виступом за збірну Франції став поєдинок проти Бельгії в Лізі націй 9 вересня.

Із серцем сповненим спогадів я закриваю цю главу свого життя. Дякую за цю чудову триколірну пригоду та до швидкої зустрічі,

– написав Грізманн.

Грізманн оголосив про завершення кар'єри у збірній Франції: дивіться відео

Довідка. Антуан Грізманн уперше зіграв за "Ле Бле" 5 березня 2014 року в поєдинку проти Нідерландів. Усього на його рахунку 137 матчів за збірну Франції, в яких він забив 44 голи та віддав 38 асистів.

Зазначимо, що у складі збірної Антуан Грізманн тріумфував на чемпіонаті світу-2018 та в Лізі націй-2020/2021. Також здобував "срібло" ЧС-2022 та Євро-2016.

Нагадаємо, що після чемпіонату Європи-2024 кар'єру у збірній Франції завершив також її найкращий бомбардир Олів'є Жиру.