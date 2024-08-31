Антон Коль приніс Україні ще одну бронзову медаль

У столиці Франції тривають Паралімпійські ігри-2024. У третій змагальний день відбулося 12 фінальних запливів за участю українських параплавців.

Плавець Антон Коль здобув для України першу медаль на Паралімпійських іграх-2024. У запливі на дистанцію 100 метрів на спині він фінішував другим та отримав срібну медаль, пише 24 Канал.

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Антон Коль здобув ще одну медаль Паралімпіади-2024

Черговий шанс поповнити медальну скарбничку України Коль отримав у суботу, 31 серпня. Українець змагався у запливі на 50 метрів на спині в класі S1.

У фіналі суперниками Антона були шість параатлетів з Іспанії, Греції (двоє), Польщі, Італії та Бразилії. Українець розпочав заплив на третій доріжці.

Усю доріжку, як здавалося, Коль плив другим, однак у підсумку все ж став третім. Антон Коль – бронзовий призер Паралімпіади-2024.

Це друга медаль Коля на Паралімпіаді-2024 у Парижі. А загалом це вже шоста медаль у його кар'єрі.

Відзначимо, що медалі у плаванні на Паралімпіаді-2024 здобули також Олександр Комаров, Ірина Пойда, Анна Гонтар, Ярослав Денисенко та Анна Стеценко (дві медалі).