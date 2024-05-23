Анонс останнього туру УПЛ: головні інтриги в боротьбі за єврокубки та виживання
Завершальні матчу чемпіонату України подарують глядачам неабияку інтригу. Три команди боротимуться за потрапляння в Лігу конференцій, тоді як ще чотири – за можливість уникнути прямого вильоту в Першу лігу.
В чемпіонаті України 2023-2024 залишилось відіграти всього один тур. Перша трійка команд визначилась заздалегідь, як і представництво УПЛ у Лізі чемпіонів та Лізі Європи, пише 24 Канал.
Топ-трійка вже відома
Шахтар оформив чемпіонство і за умов тріумфу Реала в ЛЧ зможе потрапити напряму в основну стадію турніру. Динамо друге і гратиме у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Третє ж місце завоював Кривбас, йому належить представити Україну в Лізі Європи. А ось доля путівок в Лігу конференцій ще не визначена. Для початку нагадаємо розклад 30 туру УПЛ та турнірне становище команд.
Календар 30 туру:
- 24 травня (субота), 15:30. ЛНЗ – Ворскла
- 25 травня (неділя), 15:30. Зоря – Колос
- 25 травня (неділя), 15:30. Полісся – Шахтар
- 25 травня (неділя), 15:30. Рух – Динамо
- 25 травня (неділя), 15:30. Чорноморець – Дніпро-1
- 25 травня (неділя), 15:30. Кривбас – Минай
- 25 травня (неділя), 15:30. Оболонь – Олександрія
- 25 травня (неділя), 15:30. Металіст 1925 – Верес
Турнірна таблиця УПЛ:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Шахтар
|29
|22
|5
|2
|63-22
|71
|2
|Динамо
|29
|21
|3
|5
|70-27
|66
|3
|Кривбас
|29
|16
|6
|7
|48-30
|54
|4
|Дніпро-1
|29
|13
|10
|6
|38-27
|49
|5
|Рух
|29
|12
|13
|4
|43-29
|49
|6
|Полісся
|29
|13
|8
|8
|37-30
|47
|7
|ЛНЗ
|29
|10
|8
|11
|30-34
|38
|8
|Ворскла
|29
|9
|6
|14
|30-45
|33
|9
|Зоря
|29
|7
|11
|11
|29-36
|32
|10
|Чорноморець
|29
|10
|2
|17
|38-45
|32
|11
|Олександрія
|29
|7
|10
|12
|27-38
|31
|12
|Колос
|29
|6
|11
|12
|21-31
|29
|13
|Оболонь
|29
|5
|11
|13
|18-38
|26
|14
|Верес
|29
|5
|10
|14
|29-45
|25
|15
|Минай
|29
|5
|10
|14
|27-47
|25
|16
|Металіст 1925
|29
|5
|8
|16
|31-55
|23
Битва за Лігу конференцій
На останні дві путівки в єврокубки претендують три команди – Дніпро-1, Рух та Полісся. Перші два клуби мають перевагу у два бали над житомирською командою. Ба більше, Полісся поступається Дніпру-1 та Руху навіть за очними зустрічами.
Тому шанси житомирців на Лігу конференцій виглядають доволі малими. Підопічним Шищенка необхідно обігрувати Шахтар та сподіватися на програш Дніпра-1 або Руха. Перші їдуть в гості до Чорноморця, тоді як другі прийматимуть Динамо.
Що стосується заочної дуелі дніпрян та львів'ян, то в їх парі перевага на боці команди Максимова (2:0, 0:1). Варто також зазначити, що різниці між 4 та 5 місцем немає, обидві команди стартуватимуть в Лізі конференцій з другого кваліфікаційного раунду.Цікаво знати. Владислав Ванат на 99% стане найкращим бомбардиром УПЛ цього сезону. Нападник Динамо оформив 14 голів. У його головних переслідувачів нині по 10 точних ударів. Мова про партнера Владислава по Динамо Віталія Буяльського та форварда Шахтаря Данила Сікана.
Битва за виживання
Проте найгарячішим питанням останнього туру є боротьба за виживання. За регламентом дві останні команди напряму вилетять в Першу лігу. У свою чергу клуби, що посядуть 13-14 місця, гратимуть перехідні матчі проти Лівого берега та Епіцентра.
Формально у зоні плей-оф може опинитися Колос, але на практиці вірогідність цього мінімальна. Це станеться лише за умови виграшу Оболоні у Олександрії, поразки ковалівців від Зорі та компенсації загальної різниці м'ячів. Наразі у Оболоні вона -20, а у Колоса -10 (обидві очні матчі закінчились 0:0).
Тому де-факто Оболонь, Верес, Минай та Металіст 1925 визначатимуть, хто вилетить напряму, а у кого буде шанс зберегти прописку в УПЛ через плей-оф. Нагадаємо про те, як закінчувались очні матчі між командами.
- Верес має перевагу над Оболонню (0:0, 3:0) та Минаєм (0:0, 3:1)
- також рівненці виграли перший матч у Металіста 1925 (4:3), другий відбудеться в останньому турі
- Оболонь має перевагу над Минаєм (1:0, 1:1) та Металістом 1925 (1:0, 1:1)
- Минай має перевагу над Металістом 1925 (0:1, 2:0)
Що потрібно Оболоні:
- кияни убезпечать себе від прямого вильоту в разі перемоги над Олександрією
- нічия також врятує "броварів", якщо Верес або Минай допустять осічку у своєму матчі
- якщо Оболонь програє, то їй необхідна або поразка Вереса, або невиграш Миная
Що потрібно Вересу:
- перемога над Металістом 1925 гарантує рівненцям місце у плей-оф
- нічия виведе Верес у плей-оф, якщо Оболонь програє або Минай допустить осічку
- в разі поразки Верес гарантовано вилетить у Першу лігу
Що потрібно Минаю:
- перемога над Кривбасом дозволить закарпатцям врятуватися лише за умови втрати очок Оболонню або Вересом
- в разі нічиєї в Кривому Розі Минаю необхідно сподіватися на поразку Вереса
- в разі поразки Минай гарантовано вилетить у Першу лігу
Що потрібно Металісту 1925:
- харків'ян в останньому турі влаштує лише перемога над Вересом та поразка Миная від Кривбасу
- нічия чи перемога Миная в Кривому Розі відправить Металіст 1925 у Першу лігу
- в разі нічиєї або поразки Металіст 1925 гарантовано вилетить в Першу лігу
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Букмекери вважають, що напряму з УПЛ вилетять Минай та Металіст 1925. Коефіцієнт на пониження в класі харків'ян становить лише 1,05, тоді як закарпатців – 1,65.
У свою чергу прямий виліт Вереса оцінюється у 2,10, тоді як Оболоні – у 4,00. Що стосується котирувань безпосередньо на матчі за участю борців за виживання, то вони наступні:
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|Оболонь – Олександрія
|2,20
|3,25
|3,75
|Кривбас – Минай
|3,40
|4,25
|2,00
|Металіст 1925 – Верес
|2,84
|3,50
|2,56
Що стосується матчів претендентів на Лігу конференцій, то експерти взагалі не вірять у Полісся. Його перемога над Шахтарем оцінюється аж у 5,40. Рух також є андердогом у битві з Динамо, а ось Дніпро-1 має перемагати Чорноморець.
|МАТЧ
|1
|Х
|2
|Чорноморець – Дніпро-1
|6,40
|4,25
|1,57
|Рух – Динамо
|3,90
|4,00
|1,91
|Полісся – Шахтар
|5,40
|4,20
|1,65