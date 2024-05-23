Анонс останнього туру УПЛ: головні інтриги в боротьбі за єврокубки та виживання

Завершальні матчу чемпіонату України подарують глядачам неабияку інтригу. Три команди боротимуться за потрапляння в Лігу конференцій, тоді як ще чотири – за можливість уникнути прямого вильоту в Першу лігу.

В чемпіонаті України 2023-2024 залишилось відіграти всього один тур. Перша трійка команд визначилась заздалегідь, як і представництво УПЛ у Лізі чемпіонів та Лізі Європи, пише 24 Канал.

Топ-трійка вже відома

Шахтар оформив чемпіонство і за умов тріумфу Реала в ЛЧ зможе потрапити напряму в основну стадію турніру. Динамо друге і гратиме у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Третє ж місце завоював Кривбас, йому належить представити Україну в Лізі Європи. А ось доля путівок в Лігу конференцій ще не визначена. Для початку нагадаємо розклад 30 туру УПЛ та турнірне становище команд.

Календар 30 туру:

24 травня (субота), 15:30. ЛНЗ – Ворскла

ЛНЗ – Ворскла 25 травня (неділя), 15:30. Зоря – Колос

Зоря – Колос 25 травня (неділя), 15:30. Полісся – Шахтар

Полісся – Шахтар 25 травня (неділя), 15:30. Рух – Динамо

Рух – Динамо 25 травня (неділя), 15:30. Чорноморець – Дніпро-1

Чорноморець – Дніпро-1 25 травня (неділя), 15:30. Кривбас – Минай

Кривбас – Минай 25 травня (неділя), 15:30. Оболонь – Олександрія

Оболонь – Олександрія 25 травня (неділя), 15:30. Металіст 1925 – Верес

Турнірна таблиця УПЛ:

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Шахтар 29 22 5 2 63-22 71 2 Динамо 29 21 3 5 70-27 66 3 Кривбас 29 16 6 7 48-30 54 4 Дніпро-1 29 13 10 6 38-27 49 5 Рух 29 12 13 4 43-29 49 6 Полісся 29 13 8 8 37-30 47 7 ЛНЗ 29 10 8 11 30-34 38 8 Ворскла 29 9 6 14 30-45 33 9 Зоря 29 7 11 11 29-36 32 10 Чорноморець 29 10 2 17 38-45 32 11 Олександрія 29 7 10 12 27-38 31 12 Колос 29 6 11 12 21-31 29 13 Оболонь 29 5 11 13 18-38 26 14 Верес 29 5 10 14 29-45 25 15 Минай 29 5 10 14 27-47 25 16 Металіст 1925 29 5 8 16 31-55 23

Битва за Лігу конференцій

. За умови рівної кількості очок між командами перевагу має той клуб, який в очних матчах набрав більше балів. Наступними критеріями йдуть різниця м'ячів в особистих зустрічах, потім – загальна різниця м'ячів.

На останні дві путівки в єврокубки претендують три команди – Дніпро-1, Рух та Полісся. Перші два клуби мають перевагу у два бали над житомирською командою. Ба більше, Полісся поступається Дніпру-1 та Руху навіть за очними зустрічами.

Тому шанси житомирців на Лігу конференцій виглядають доволі малими. Підопічним Шищенка необхідно обігрувати Шахтар та сподіватися на програш Дніпра-1 або Руха. Перші їдуть в гості до Чорноморця, тоді як другі прийматимуть Динамо.

Що стосується заочної дуелі дніпрян та львів'ян, то в їх парі перевага на боці команди Максимова (2:0, 0:1). Варто також зазначити, що різниці між 4 та 5 місцем немає, обидві команди стартуватимуть в Лізі конференцій з другого кваліфікаційного раунду.

Битва за виживання

. Владислав Ванат на 99% стане найкращим бомбардиром УПЛ цього сезону. Нападник Динамо оформив 14 голів. У його головних переслідувачів нині по 10 точних ударів. Мова про партнера Владислава по Динамо Віталія Буяльського та форварда Шахтаря Данила Сікана.

Проте найгарячішим питанням останнього туру є боротьба за виживання. За регламентом дві останні команди напряму вилетять в Першу лігу. У свою чергу клуби, що посядуть 13-14 місця, гратимуть перехідні матчі проти Лівого берега та Епіцентра.

Формально у зоні плей-оф може опинитися Колос, але на практиці вірогідність цього мінімальна. Це станеться лише за умови виграшу Оболоні у Олександрії, поразки ковалівців від Зорі та компенсації загальної різниці м'ячів. Наразі у Оболоні вона -20, а у Колоса -10 (обидві очні матчі закінчились 0:0).

Тому де-факто Оболонь, Верес, Минай та Металіст 1925 визначатимуть, хто вилетить напряму, а у кого буде шанс зберегти прописку в УПЛ через плей-оф. Нагадаємо про те, як закінчувались очні матчі між командами.

Верес має перевагу над Оболонню (0:0, 3:0) та Минаєм (0:0, 3:1)

також рівненці виграли перший матч у Металіста 1925 (4:3), другий відбудеться в останньому турі

Оболонь має перевагу над Минаєм (1:0, 1:1) та Металістом 1925 (1:0, 1:1)

Минай має перевагу над Металістом 1925 (0:1, 2:0)

Що потрібно Оболоні:

кияни убезпечать себе від прямого вильоту в разі перемоги над Олександрією

нічия також врятує "броварів", якщо Верес або Минай допустять осічку у своєму матчі

якщо Оболонь програє, то їй необхідна або поразка Вереса, або невиграш Миная

Що потрібно Вересу:

перемога над Металістом 1925 гарантує рівненцям місце у плей-оф

нічия виведе Верес у плей-оф, якщо Оболонь програє або Минай допустить осічку

в разі поразки Верес гарантовано вилетить у Першу лігу

Що потрібно Минаю:

перемога над Кривбасом дозволить закарпатцям врятуватися лише за умови втрати очок Оболонню або Вересом

в разі нічиєї в Кривому Розі Минаю необхідно сподіватися на поразку Вереса

в разі поразки Минай гарантовано вилетить у Першу лігу

Що потрібно Металісту 1925:

харків'ян в останньому турі влаштує лише перемога над Вересом та поразка Миная від Кривбасу

нічия чи перемога Миная в Кривому Розі відправить Металіст 1925 у Першу лігу

в разі нічиєї або поразки Металіст 1925 гарантовано вилетить в Першу лігу

Прогноз Favbet

Букмекери вважають, що напряму з УПЛ вилетять Минай та Металіст 1925. Коефіцієнт на пониження в класі харків'ян становить лише 1,05, тоді як закарпатців – 1,65.

У свою чергу прямий виліт Вереса оцінюється у 2,10, тоді як Оболоні – у 4,00. Що стосується котирувань безпосередньо на матчі за участю борців за виживання, то вони наступні:

МАТЧ 1 Х 2 Оболонь – Олександрія 2,20 3,25 3,75 Кривбас – Минай 3,40 4,25 2,00 Металіст 1925 – Верес 2,84 3,50 2,56

Що стосується матчів претендентів на Лігу конференцій, то експерти взагалі не вірять у Полісся. Його перемога над Шахтарем оцінюється аж у 5,40. Рух також є андердогом у битві з Динамо, а ось Дніпро-1 має перемагати Чорноморець.