Ще одна медаль у плаванні: Анна Стеценко виборола "срібло" на Паралімпіаді-2024

У суботу, 31 серпня, у програмі Паралімпіади-2024 заплановані 12 фіналів з плавання. В одному з них взяла участь представниця України, Анна Стеценко.

32-річна спортсменка з Донеччини успішно подолала кваліфікацію і пробилася до фіналу. Анна Стеценко мала шанс записати у свій актив вже сьому олімпійську медаль, пише 24 канал.

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Стеценко стала призеркою Паралімпіади-2024

Анна змагалася у запливі на дистанції 100 метрів на спині у класі S12.

Під час кваліфікації українка завершила заплив з першим результатом. Її час був на дві секунди меншим за показник японки, яка розташувалася на другому місці.

Українка проводила змагання на доріжці під номером 5.

Перші 50 метрів Анна подолала на третій позицій, однак наприкінці змогла наздогнати іспанку та здобути "срібло".

Довідка. Анна Стеценко є чотириразоваю чемпіонкою паралімпійською чемпіонкою, а також срібною та бронзовою призеркою. Вона має чотири золотих медалі та одну срібну Паралімпіади-2016, а також є бронзовою призеркою Токіо-2020.

Відзначимо, що медалі у плаванні на Паралімпіаді-2024 здобули також Олександр Комаров, Ірина Пойда, Анна Гонтар, Ярослав Денисенко та Антон Коль.