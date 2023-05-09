Вперше в історії: на ЧЄ з брейкдансу українка завоювала першу у своєму роді медаль

Анна Пономаренко змогла увійти в історію України. Спортсменка стала першою у своєю роді, яка завоювала нагороду на даних змаганнях.

Українка виборола першу в історії медаль з брейкінгу на чемпіонаті Європи. Анна Пономаренко змогла здобути майже найкоштовнішу нагороду.

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На чемпіонаті Європи з брейкінгу завойована перша в історії українська медаль. "Срібло" континентальної першості та ліцензію на Європейські ігри-2023 виборола 27-річна бі-гьорл Анна Пономаренко (Stefani), яка у півфіналі перемогла титуловану італійку Anti. Та от у фіналі українка поступилася 15-річній представниці Литви Домініці Nicka Баневіч. Третьою стала представниця Франції Syssy.

В топ-8 найкращих (серед чоловіків та жінок) було одразу троє українців. У першості Європи в іспанській Альмерії взяли участь понад 150 бі-боїв та 75 бі-гьорл. Україна була представлена 11 спортсменами та 8 спортсменками. Варто зазначити, що брейкдансинг – новий олімпійський вид спорту. До того ж він вперше буде представлений на Іграх-2024 в Парижі.

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