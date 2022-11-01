Не змогла відімстити за сестру: Анна Музичук розпочала з нічиї у півфіналі Турніру претенденток

Українська шахістка Анна Музичук зіграла першу партію в півфіналі Турніру претенденток проти китаянки Лей Тінцзе. Партія закінчилася внічию.

Анна Музичук вийшла у півфінал Турніру претенденток в групі A, обігравши у чвертьфіналі Конеру Гампі з Індії. При цьому зробила тоді це лише на тайбрейку в четвертій партії – 4,5:3,5.

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У півфіналі впало зіграти проти китаянки Лей Тінцзе, яка у чвертьфіналі обіграла Марію Музичук – сестру Анни.

У першій партії півфіналу Анна Музичук грала білими. Але не зуміла перемогти суперницю – нічия. Тож після першої партії рахунок теж рівний – 0,5:0,5.

Наступні партії між Анною Музичук та Лей Тінцзе відбудуться 2, 4 та 5 листопада. Тай-брейк і церемонія закриття – 6 листопада.

Матчі групи B Турніру претенденток відбудеться 28 листопада – 11 грудня в Узбекистані. У ньому зіграють одразу три росіянки, серед яких і одна колишня українка Катерина Лагно.

Переможниця Турніру претенденток зіграє у 2023 році проти чинної чемпіонки світу з класичних шахів китаянки Цзю Веньцзюнь, яка утримує цей титул з 2018 року.