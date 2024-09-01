Плавчиня Анна Гонтар здобула другу "бронзу" Паралімпіади-2024

У неділю, 1 вересня, на Паралімпійських іграх відбулося 8 фіналів у плаванні за участю українських атлетів. В останньому з них змагалася Анна Гонтар.

Українська параплавчиня вийшли на старт запливу на 100 метрів брасом. Анна Гонтар змагалися у класі SB5, пише 24 Канал.

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Анна Гонтар – дворазова призерка Паралімпіади-2024

У кваліфікаційному запливі Гонтар показала третій результат. Українка зберігала непогані шанси здобути свою другу медаль на Паралімпіаді в Парижі.

У вечірній сесії відбувся фінальний заплив. Суперницями українки були сім параплавчинь з Китаю, Великої Британії, Ісландії, Бразилії, Італії, Німеччини та Японії. Анна стартувала з третьої доріжки.

У підсумку українка фінішувала з третім результатом та здобула бронзову медаль Паралімпійських ігор-2024. Гонтар завершила дистанцію з часом – 1:44.25.

Результати запливу на 100 метрів брасом / Скриншот із офіційного сайту Паралімпіади

Нагадаємо, що в активі Анни Гонтар вже була бронзова медаль з плавання на дистанцію 50 метрів вільним стилем.