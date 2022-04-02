Італійський тренер відмовив російському журналісту в інтерв'ю після жеребкування ЧС-2022

Росіяни стали справжніми вигнанцями у цілому світі. Відомий італійський тренер Фабіо Капелло не став спілкуватись із журналістами країни-агресора.

Капелло: Я не спілкуюсь з російськими журналістами

Титулований наставник Фабіо Капелло не захотів коментувати жеребкування чемпіонату світу-2022 російській пресі. Хоча раніше італійський тренер доволі часто давав інтерв'ю журналістам країни-агресора.

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ЦІкаво, що протягом 2012 – 2015 років спеціаліст був головним тренером збірної Росії з футболу. Під його керівництвом збірна провела 33 поєдинки. Схоже, що після нападу на Україну його ставлення до росіян різко змінилось.

Я не спілкуюсь з російськими журналістами,

– відповів журналісту Капелло.

Тренерська кар'єра Фабіо Капелло