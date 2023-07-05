Вперше в історії англійський професійний клуб очолила жінка: що відомо про тренерку
Джерело:Форест Грін Роверс
Англійський клуб Форест Грін Роверс відважився призначити головною тренеркою жінку. Ганна Дінглі готуватиме чоловічу футбольну команду до нового сезону.
Після вильоту з Другої ліги (четвертого за силою дивізіону Англії) Форест Грін Роверс звільнило Данкана Ферґюсона. Новою головною тренеркою керівництво клубу обрало Ганну Дінглі. Вона готуватиме команду в статусі виконувачки обов'язків.
Читайте також ПСЖ очолив зірковий тренер, який приводив до тріумфу Барселону
Нова наставниця має професійну тренерську ліцензію УЄФА. До нового призначення вона працювала менеджеркою клубної академії.
Вона проробила фантастичну роботу як лідерка нашої академії та належним чином відповідає цінностям клубу,
– заявив голова правління клубу Дейл Вінс.
Дебют Ганни Дінглі відбудеться 5 липня під час товариського спарингу проти Мелкшема. Таким чином, вона стала першою жінкою, яка очолила англійський професійний футбольний клуб.
Найекологічніший футбольний клуб у світі
- Форест Грін Роверс був заснований у 1889 році. Клуб виступав в нижчих дивізіонах та регіональних лігах Англії.
- Найкращим результатом в Кубку Англії: третій раунд в розіграші 2008/09, 2009/10.
- У 2018 році клуб був визнаний ФІФА та ООН "найекологічнішим футбольним клубом у світі".