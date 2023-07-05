Вперше в історії англійський професійний клуб очолила жінка: що відомо про тренерку

Англійський клуб Форест Грін Роверс відважився призначити головною тренеркою жінку. Ганна Дінглі готуватиме чоловічу футбольну команду до нового сезону.

Після вильоту з Другої ліги (четвертого за силою дивізіону Англії) Форест Грін Роверс звільнило Данкана Ферґюсона. Новою головною тренеркою керівництво клубу обрало Ганну Дінглі. Вона готуватиме команду в статусі виконувачки обов'язків.

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Нова наставниця має професійну тренерську ліцензію УЄФА. До нового призначення вона працювала менеджеркою клубної академії.

Вона проробила фантастичну роботу як лідерка нашої академії та належним чином відповідає цінностям клубу,

– заявив голова правління клубу Дейл Вінс.

Дебют Ганни Дінглі відбудеться 5 липня під час товариського спарингу проти Мелкшема. Таким чином, вона стала першою жінкою, яка очолила англійський професійний футбольний клуб.

Довідка. Ганна Дінглі почала працювати у Форест Грін Роверс у 2013 році. Вона обіймала посаду тренерки юнацької команди, голови тренерського відділу академії. Також вона працювала асистенткою головного тренера в клубах Шепшед Динамо та Грезлі.

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