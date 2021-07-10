Англійський клуб незвично презентував нову форму: собаки у ролі моделей – милі фото

Не лише футболісти можуть бути моделями під час презентації нової форми. Англійський Брістоль Сіті вирішив обійти стороною та виділитись поміж інших.

Милість презентації форми зашкалює

Клуб Брістоль Сіті виступає в англійському Чемпіоншипі. Команда вирішила зробити класний маркетинговий хід у презентації нового комплекту форму.

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Презентація була доволі незвичною. Участь у ній взяли собаки. Їх одягнули в ігрову форму клубу. Позували чотирилапі не менш красиво та професійно, світлини вийшли милими та яскравими.

Додамо, що минулий сезон клуб завершив на 19 місці. Вже 14 липня Брістоль Сіті зіграє свій перший контрольний спаринг під час підготовки до нового чемпіонату. Їх суперником стане Селтік.

Екіпірування Брістоль Сіті для сезону-2021/2022 знову буде екологічно чистим. Кожна футболка виготовлена з високоякісного поліестеру, виробленого з восьми перероблених пластикових пляшок.