Англійські фани влаштували масову бійку на "Вемблі" під час фіналу Євро-2020: відео
12 липня 2021 , 01:17Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У фіналі Євро-2020, який відбувся 11 липня, зустрілися збірні Англії та Італії. Командам не вдалося з'ясувати сильнішого за 120 хвилин і поєдинок перейшов у серію пенальті.
Однак спекотно було не лише на футбольному полі увечері неділі. Англійські фани під час матчу влаштували масову бійку в підтрибунному приміщені.
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Бійка фанів на фіналі
У мережі оприлюднили відео, на якому видно, як під час фіналу чемпіонату Європи уболівальники "трьох левів" напали на італійців.
- Британці жорстоко били суперників – атакували кожного, хто мав на собі символіку "скуадри адзурри".
Заспокоїти пристрасті намагалися стюарди, але їм не вдалося врегулювати ситуацію у підтрибунному приміщенні стадіону "Вемблі".Зверніть увагу! Англійські уболівальники напали на італійців і перед початком фіналу Євро-2020.
- Тоді ж вони увірвалися й на стадіон "Вемблі" у Лондоні.