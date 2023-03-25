Повинні провести одну з найкращих ігор в нашому житті, – Зінченко перед матчем проти англійців

Вже у неділю, 26 березня, збірна України стартує у відборі на Євро-2024. Один із лідерів "синьо-жовтих" Олександр Зінченко відвідав передматчеву пресконференцію.

26-річний лівий захисник Арсенала відповів на запитання про можливу роль капітана у матчі проти Англії у разі відсутності Андрія Ярмоленка. Олександр Зінченко дипломатично відповів, що остаточне рішення буде приймати Руслан Ротань. Хоча футболіст наголосив, що досвідчених гравців у команді вистачає.

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Зінченко: Задача у нас завжди – перемагати

"Ми маємо досвідчених гравців у команді. З ними немає потреби ділитися таким досвідом протягом збору. Ми грали разом певний час. Деякі футболісти мають більше досвіду, ніж я. У нас хороша команда. На полі та поза ним ми діємо як одна команда. Подивимося, що буде завтра. Чи буду капітаном – вирішить головний тренер. Але ми маємо достатньо лідерів на полі та поза ним. Кожен може бути капітаном", – відповів Зінченко.

Відзначимо, що участь Ярмоленка у матчі проти Англії під питанням. Чинний капітан "синьо-жовтих" продовжує відновлюватись від травми. У розташуванні збірної гравець Аль-Айна тренувався за індивідуальною програмою.

Зінченко розповів, як перемогти потужну команду Гарета Саутгейта. Для Олександра гра проти англійців не буде чимось надзвичайним. Адже Сашко щотижня грає по декілька матчів в АПЛ.

Задача у нас завжди – перемагати. Звісно, всі мріють потрапити на чемпіонат Європи. Розуміємо, яка сильна збірна Англії. Всі відчуваємо та знаємо, що повинні провести одну з найкращих ігор в нашому житті. Можу сказати, що потенціал в нашої команди дуже великий. Зараз дуже багато молодих гравців, які сьогодні можуть давати результат. Завтра всі ми будемо битися один за одного, за країну, за всіх людей, які будуть на нас дивитися тут та в нашій країні. Будемо грати з високо піднятою головою, це точно,

– сказав один із лідерів збірної України.

"На жаль, Сака мені ще не скинув стартовий склад"

26 березня на "Вемблі" Зінченко зіграє одразу проти декількох футболістів свого нинішнього та колишнього клубів. Олександр запевнив, що має гарні стосунки з футболістами Арсенала та Манчестер Сіті, які грають у національній команді. На пресконференції українець встигав навіть пожартувати, аби розрядити серйозну атмосферу.

"Маю чудові стосунки з усіма ними. Ми хороші друзі, підтримуємо контакт, думаю, на зв’язку з усіма ними. Люблю їх дуже. Але, на жаль, на полі друзів немає. Подивимося, що станеться завтра. На жаль, Сака мені ще не скинув стартовий склад, але продовжу максимально тиснути на нього. Подивимося, що він скаже", – розповів Зінченко.

"І без нашої армії жодного футболу для нас би не було"

Зінченко виступає за збірну України з жовтня 2015 року. Дебют припав на кваліфікацію Євро проти Іспанії (1:0). Тоді Олександр провів на полі лише 2 хвилини. Від того часу перетворився у справжнього лідера команди, відігравши за неї вже 52 матчі (8 голів та 4 асисти).

Також Зінченко не забув пригадати та подякувати тим, хто щосекунди віддає свої життя за свободу України.

Крім того, я хочу передати подяку британцям від усіх українців за ту допомогу, яку вони надають Україні. Без Великої Британії Україні було б значно складніше. В Україні я хотів би подякувати ЗСУ, які захищають нас. І без нашої армії жодного футболу для нас би не було. Сподіваємось, що зробимо, щоб завтра українці могли посміхнутися. В Україні не залишилося нікого, кого не торкнулося це терористичне вторгнення,

– підсумував футболіст "синьо-жовтих".

Матч відбору на Євро-2024 Англія – Україна відбудеться 26 березня о 19:00 (за Києвом) на "Вемблі".

Підопічні Гарета Саутгейта підійдуть до поєдинку, маючи у своєму активі перемогу над Італією 1:2. Україна, яка пропускала тур, заповнила паузу товариською грою проти Брентфорда, у якому здобула перемогу 2:0.