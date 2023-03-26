Мудрик став найгіршим гравцем матчу Англія – Україна: всі оцінки футболістів за гру на "Вемблі"
Вінгер Челсі не зумів проявити себе на "Вемблі", відігравши лише годину ігрового часу. За оцінками популярних порталів Михайло єдиний отримав оцінку менше середньої.
Україна без шансів програла Англії у стартовому матчі кваліфікації Євро-2024. Голи у ворота команди Руслана Ротаня забивали Харрі Кейн та Букайо Сака, пише 24 канал.
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За всю гру наша команда не завдала жодного удару у ствір воріт Джордана Пікфорда. Недивно, що всі гравці нападу "синьо-жовтих" отримали погані оцінки за гру.
Згідно з даними відомого порталу SofaScore, найгіршим футболістом поєдинку визнано вінгера Челсі Михайла Мудрика – 5,8. Інші ж гравці нашої команди отримали більше 6,0, а найкращим став Анатолій Трубін (7,7).
Попри два пропущені голи воротар Шахтаря здійснив п'ять сейвів. У свою чергу найкращим футболістом на обидві команди став Букайо Сака (8,8). На рахунку вінгера Арсенала гол та результативна передача.
Також із Sofascore солідарні ще два популярні сайти, які виставляють оцінки – Fotmob та Whoscored. Обидва ресурси також поставили Мудрика оцінку нижче 6,0, а також визнали найкращим гравцем поєдинку Сака.
У матчі проти Англії Михайло відіграв 61 хвилину, поступившись місцем на полі Віктору Циганкову. За цей час вінгер не завдав жодного удару, чотири рази втратив м'яч, лише раз вдало пішов у дриблінг та виграв всього один з восьми епізодів боротьби.
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Нагадаємо, що наступний раз збірна України збереться вже влітку. Тоді в рамках відбору на Євро-2024 "синьо-жовті" зіграють на виїзді з Північною Македонією (16 червня) та вдома проти Мальти (19 червня).
Відеоогляд матчу Англія – Україна: