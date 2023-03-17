Англія – Україна: де можна переглянути матчі збірної у відборі на Євро-2024

Визначилось, де транслюватимуть матчі збірної України з футболу у відборі на чемпіонат Європи-2023. Українські уболівальники зможуть переглянути поєдинки головної команди країни у два варіанти.

Відтак офіційним мовником кваліфікації Євро-2024 з футболу стане медіасервіс MEGOGO. Платформа подарує футбольним уболівальникам емоції не лише від матчів "синьо-жовтих". Фанати зможуть переглянути поєдинки інших збірних.

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Два варіанти перегляду футболу

Також кожен українець зможе переглянути матчі збірної України на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення. В інтернеті подивитись зустрічі можна буде на каналі "MEGOGO Футбол Перший" та у розділі "Спорт", але за передплатою "Максимальна" або "Спорт".

Разом із тим стало відомо, що фанати зможуть послухати експертів Олександра Головка та Фоззі, а також ведучих Олександри Кучеренко та Романа Бебеха на передматчевій студії.

Імена коментаторів першого поєдинку збірної України наразі не розкривають.

Нагадаємо, що перший матч відбору на Євро-2024 українська збірна проведе 26 березня на "Вемблі" проти Англії. Це буде перший поєдинок "синьо-жовтих" після відходу з тренерського крісла Олександра Петракова, який очолив Вірменію.

Початок матчу Англія – України о 19:00 за київським часом.

На зустріч проти Англії нашу команду виведе Руслан Ротань, який працює одразу на трьох фронтах – головній команді України, молодіжці та футбольному клубі Олександрія. Очікується, що Ротань тимчасово обіймає тренерське крісло у головній збірній до приходу Сергія Реброва.

Решту матчів "синьо-жовті" зіграють вже починаючи з червня.

Усі матчі збірної України у груповому раунді відбору на Євро-2024