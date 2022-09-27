Англія та Німеччина зіграли у феєричний гольовий матч: англійці перервали одну з ганебних серій

Збірні Англії та Німеччини зіграли матч в рамках Ліги націй в Лондоні. Матч закінчився внічию 3:3. Англійці в цьому матчі перервали одну зі своїх невдалих серій. Але продовжили ще одну, наблизившись до рекорду.

Жодного голу з гри в Лізі націй (єдиний гол з пенальті у матчі проти Німеччини), п'ять матчів без перемог (три поразки та дві нічиї), останнє місце в групі та вже остаточний виліт з елітного дивізіону – у такому стані збірна Англії підходила до матчу проти Німеччини.

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Німці теж були не у найкращому стані – перед тим вони програли вдома Угорщині та втратили можливість стати переможцем групи Ліги націй та вийти у фінал чотирьох. Відтак перемога в цьому матчі хоч і не мала значення для турнірної таблиці, але була важлива для емоційного стану гравців.

І першому таймі саме Англія була ближче до того, щоб забити гол, та вийти вперед. Але кожен раз гравцям бракло влучності. А от в другому таймі вони влаштували голепад.

Все почалося з того, що у ворота збірної Англії призначили пенальті. Його заробив Мусіала, якого у штрафному збив Магвайр. Пробивати направився Гюндоган, і пробив у кут воріт. Поуп навіть не зреагував як слід на цей удар.

На 67-й хвилині рахунок на табло вже був 0:2. Цього разу швидка атака гостей закінчилася тим, що Вернер перевів м'яч на правий фланг на Гаверца, і той вирішив пробити у верхній дальній кут воріт – м'яч від штанги таки залетів у ворота.

Та вже через 5 хвилин Англія таки забила – перший гол з гри за шість матчів. Шоу залишився без опіки у штрафному та пробив після навісу від партнера. Голкіпер намагався йому завадити, але м'яч таки перетнув лінію – Зюле у падінні вже вибив його за лінії воріт.

Минає ще три хвилини – і рахунок на табло став рівним. Маунт, який вийшов на заміну, наважився на удар в дотик. Тер Штеген у стрибку до м'яча не дотягнувся.

На 83-й хвилині все перевернулося догори дригом – цього разу Англія заробила право на пенальті. Пробивати пішов Кейн. І як не намагався тер Штеген збити його з пантелику, нападник пробив потужно у верхній кут воріт.

Та перервати свою серію без перемог збірна Англія не зуміла. Вже на 87-й хвилині Гаверц оформив дубль. Після удару Гнабрі голкіпер не зумів як слід впіймати м'яч, і гравець в дотик відправив його повз Поупа у ворота.

Англія – Німеччина 3:3

Голи: Шоу, 72, Маунт, 75, Кейн, 83 (пен.) – Гюндоган, 52 (пен.), Гаверц, 67, 87

Таким чином Англія забила перші голи в Лізі націй з гри. Але продовжила свою серію без перемог до шести. І вилетіла в дивізіон B Ліги націй.

Відеоогляд матчу Англія – Німеччина