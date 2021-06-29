Англія вибила Німеччину в 1/8 фіналу Євро-2020 та може зіграти проти України: відео

Збірні Англії та Німеччини на Євро-2020 зустрілися вже на стадії 1/8 фіналу. Цього разу сильнішими виявилися англійці, які продовжили свою серію без пропущених голів. І можуть стати суперником збірної України в чвертьфіналі.

Англія – Німеччина 2:0

Голи: Стерлінг, 75, Кейн, 86

Збірна Англії на груповому етапі забила лише два голи. І їх забив Рахім Стерлінг.

Але не пропустила жодного. І з першого місця вийшла з групи в плей-офф.

Збірна Німеччини лише наприкінці матчу з Угорщиною забезпечила собі місце в 1/8 фіналу. Хоча команда програвала і могла вилетіти. А за три матчі німці забили шість голів і пропустили п'ять.

Форварди-марнотратники та воротарі-рятівники

Збірні Англії та Німеччини активно розпочали матч зі ставкою на швидкий гол. Команди швидко переходили центр поля, але до ударів справа доходила вкрай рідко. І коли б здавалося, що удар буде, то форварди марнували свої нагоди. Так, Вернер не зумів пробити Пікфорда, а Нойєр врятував після потужного удару Стерлінга.

Був момент у Госенса, але захисники вчасно його заблокували у штрафному. В іншому випадку він міг пробивати головою. Удари зі штрафних до небезпеки теж не призвели.

Та найбільшим невдахою першого тайму можна вважати Кейна. Англійський нападник вже обіграв Ноєва у штрафному майданчику, але на дещицю відпустив м'яч від себе, і захисники зуміли вибити м'яч.

Другий тайм розпочався з моменту Гаверца. До нього відлетів м'яч, і він потужно пробив під перекладину. Удар був влучним, але Пікфорд здійснив неймовірний сейв.

Джокер від Саутгейта

На 68-й хвилині матчу команди вирішили провести заміни. У німців замість Вернера вийшов Гнабрі, в англійців Сака уступив місце на полі Грілішу. І через декілька хвилин заміна в англійців працювала.

Саме Гріліш віддав пас на Шоу на фланг, звідки захисник прострелив у штрафний майданчик, де Стерлінг в дотик переправив м'яч у ворота.

Відео голу Стерлінга

А на 86-й хвилині Гріліш вже сам асистував, коли Кейн відзначився ударом головою. Але варто відзначити і Шоу, який відібрав м'яч в центрі поля та розпочав атаку, віддавши пас на Гріліша.

Відео голу Кейна

Варто додати, що між цими голами німці могли зрівняти рахунок. Мюллер отримав пас в розріз і виходив на ворота суперника. Пікфорд кинувся йому на перехоплення, і форвард вирішив пробити. Але відправив м'яч повз рамку воріт.

Англія перемагає та виходить в чвертьфінал Євро-2020.