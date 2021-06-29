Англія – Німеччина: де дивитися матч 1/8 фіналу Євро-2020
Джерело:24 канал
Англія 29 червня зіграє проти Німеччини в 1/8 фіналу Євро-2020. Переглянути цей матч можна буде й онлайн, і по телебаченню.
Англія – Німеччина: де дивитись матч
Збірна Англії та Німеччини 29 червня визначать між собою ще одного чвертьфіналіста Євро-2020. Стартовий свисток арбітра на стадіоні "Вемблі" у Лондоні пролунає о 19:00.
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В Україні матчі Євро-2020 транслюють телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Зустріч 1/8 фіналу чемпіонату Європи Англія – Німеччина транслюватимуть на усіх трьох каналах "Футбол". Початок трансляції о 18:50.
Дивитися онлайн матч Англія – Німеччина можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.
Телеканал ТРК "Україна" доступний передплатникам платформи Megogo.
- Національні команди 36 разів грали між собою. В історії протистоянь невеликою перевагою володіють англійці – 16 перемог. Лише на три менше у бундестім – 13 звитяг. Ще 7 матчів завершувались мировими.
- Востаннє Англія та Німеччина зустрічались на одному футбольному у листопаді 2017 року. Той товариський спаринг не виправдав очікування та завершився із "сухим" рахунком 0:0.
- Переможець цієї пари вийде на переможця матчу Швеція – Україна.