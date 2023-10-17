Подарунок Україні від Англії: "три леви" обіграли Італію в матчі відбору Євро-2024 – відео

Центральним поєдинком ігрового дня відбору Євро-2024 стала зустріч на "Вемблі" між збірними Англії та Італії. Завдяки домашній перемозі "три леви" забезпечили вихід на континентальну першість.

Англія – Італія 3:1

Голи: Кейн, 32 п., 77, Рашфорд, 57 – Скамакка, 15

Команда Гарета Саутгейта дуже впевнено проводить кваліфікаційний турнір чемпіонату Європи-2024. Натомість італійці, які по ходу турніру змінили головного тренера, не можуть похвалитися стабільними результатами, пише 24 Канал.

До теми Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

Вольова перемога родоначальників футболу

Не додав впевненості "Скуадрі Адзуррі" скандал з гравцями, які підозрюються в нелегальній грі на ставках. Кадрові втрати напередодні битви на "Вемблі" не грали на користь команди Лучано Спаллетті.

Гості першими відкрили рахунок. На 15-й хвилині поєдинку форвард Аталанти Скамакка з близької відстані пробив під поперечину. Проте такий початок не збентежив господарів.

Відео голу Скамакка

Англійці зрівняли рахунок завдяки реалізованому пенальті. Вирок судді на 33-й хвилині зустрічі виконав Гаррі Кейн. На перерву команди пішли за нічийного рахунку 1:1.

Відео голу Кейна

На початку другого тайму "три леви" вийшли вперед. Маркус Рашфорд продемонстрував високу індивідуальну майстерність, влучно пробивши з меж штрафного майданчика. Рахунок став 2:1.

Відео голу Рашфорда

Спіймавши кураж команда Гарета Саутгейта втретє відзначилася у воротах Джанлуїджі Доннарумми. Форвард Баварії Гаррі Кейн оформив дубль.

Відео другого голу Кейна

Переможний рахунок протримався до кінця матчу. Завдяки цій перемозі Англія забезпечила вихід на Євро-2024. А збірна Італії тепер відстає від України на три бали, але має гру в запасі. Саме проти "Скуадри Адзурри" підопічні Сергія Реброва зіграють свій останній матч кваліфікації. В цьому поєдинку вирішиться доля другої прямої путівки на Євро.

Відеоогляд матчу Англія – Італія