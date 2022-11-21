Перша перемога Європи на ЧС-2022: Англія розтрощила Іран у видовищному матчі – відео голів

Збірна Англії блискуче розпочала виступ на чемпіонаті світу в Катарі. В матчі проти Ірану підопічні Саутгейта забили супернику шість голів.

Англія – Іран 6:2

Голи: Беллінгем, 35, Сака, 43, 62, Стерлінг, 45+1, Рашфорд, 71, Гріліш, 90 – Таремі, 65, 90+13 (пен)

Програму другого ігрового дня на ЧС-2022 в Катарі відкривав матч збірних Англії та Ірану. До речі, це була перша в історії гра суперників.

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Перед початком поєдинку футболісти збірної Ірану відмовилися виконувати національний гімн. Таким чином вони підтримали протестувальників, які ведуть боротьбу за права жінок.

З перших хвилин матчу англійці захопили ініціативу. Гарну нагоду відкрити рахунок змарнував Гаррі Магвайр. М'яч після його удару пролетів поруч зі стійкою.

На 9-й хвилині матчу голкіпер персів Аліреза Бейранванд отримав травму в ігровому епізоді. Лікарі на ношах винесли його за межі поля, а у рамку збірної Ірану став запасний воротар.

На 35-й хвилині англійці відкрили рахунок. Хавбек дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем ударом головою відзначився першим європейським голом на Мундіалі.

Минуло лише вісім хвилин, як англійці подвоїли свою перевагу. Одноклубник Зінченка Букайо Сака потужним ударом пробив збентеженого голкіпера персів.

Перший тайм матчу вже добігав до кінця, коли на першій компенсованій хвилині Рахім Стерлінг точним ударом замкнув простріл Гаррі Кейна.

Другий тайм іранці розпочали з потрійної заміни. Але такий радикальний крок тренерського штабу персів не змінив розклад сил на полі.

В середині другого тайму Букайо Сака здійснив слаломний прохід повз розгублених захисників іранців і пробив з лінії штрафного майданчика.

Після четвертого забитого голу англійці дещо розслабилися і поплатилися за це. Мехді Таремі підхопив м'яч у штрафному майданчику Англії й відправив м'яч в сітку рикошетом від поперечини.

Проте Англію було вже не зупинити. Маркус Рашфорд, який тільки з'явився на полі, влучно пробив з меж штрафного майданчика.

Здавалося, що фінальну крапку в матчі поставив вінгер Манчестер Сіті Джек Гріліш, коли забив шостий гол у ворота суперника. Та в бразильського арбітра була інша думка. Він додав одразу десять хвилин до основного часу. І коли цей час минув, після перегляду VAR призначив пенальті у ворота англійців. Пробивати пішов Таремі, і після довгого розгону таки забив.

Збірна Англії з перемоги стартувала на ЧС-2022 і в наступному матчі 25 листопада зустрінеться із США. А от перспективи Ірану на Мундіалі залишаються туманними. Протистояти команді Гарета Бейла буде не легше.

Відеоогляд матчу Англія – Іран