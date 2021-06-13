Гол Стерлінга приніс Англії перемогу в матчі з Хорватією на Євро-2020

Збірні Англії та Хорватії у неділю, 13 червня, зустрілися у першому турі групи D на Євро-2020. Поєдинок на стадіоні "Вемблі" виграла збірна Англії.

Англія – Хорватія 1:0

Гол: Стерлінг, 57

До слова Левандовський поведе Польщу до перемоги: прогноз на матч Євро-2020 зі Словаччиною

Протистояння Англії та Хорватії не потребує представленням. За останні роки команди відіграли ряд принципових матчів, серед яких півфінал чемпіонату світу-2018, в якому виграли хорвати.

Англія очікувано агресивно розпочала поєдинок. Перший момент у "Трьох левів" виник на 6 хвилині після банального вкидання ауту. М'яч у вільній зоні в центрі поля підібрав Стерлінг і віддав на хід Фодену. Філ з меж штрафного пробив у стійку.

Наступний момент біля воріт картатих виник після кутового. Ніхто не прикрив Філліпса на підступах до штрафного і той завдав удару злету. Лівакович здійснив порятунок.

Ближче до середини тайму Хорватія почала оживати й створила першу нагоду відзначитися. Версалько зробив крос з правого флангу на Перішича. Іван пробив з меж штрафного, але м'яч погано ліг йому нагоду та після удару пролетів над воротами.

Англія відмовилася від активного пресингу, однак зберегла контроль. Під завісу тайму господарі "Вемблі" отримали чудову нагоду вийти вперед. Чалета-Цар зіграв рукою перед штрафним – небезпечний стандарт. Але Тріпп'єр влучив у стінку.

Після перерви гра не змінилася: Англія несміливо домінувала, а Хорватія – грамотно оборонялася. У картатих на 55 хвилині момент мав Модрич, який пробив з-за меж штрафного. Та Пікфорд впорався з його ударом.

Англія відповіла майже відразу й вийшла вперед! Філліпс отримав м'яч перед штрафним і, не побоявшись оборонців, продовжив рух з м'ячем. Гравець Лідса віддав у штрафний на Стерлінга, який прошив голкіпера – 1:0.

На 61 хвилині Англія мала всі підстави подвоювати перевагу. Маунт з лівого флангу прострілив на дальню стійку. Кейну вдалося пробити, але він не влучив у площину воріт, після чого ребрами вдарився у стійку.

Забитий англійцями гол дещо розкрив гру: Хорватія побігла відіграватися. На 65 хвилині напівмомент мав Ребіч, який скористався рикошетом і пробив з меж штрафного. Та нападнику хорватів забракло точності.

Англія відповіла через 2 хвилини, заробивши стандарт перед штрафним Ліваковича. Маунт перекинув стінку й цілив у верхній кут, однак зовсім трішки не влучив.

Після цього Англія відверто грала на утримання рахунку, коли Хорватія банально билася головою об стіну в намаганнях пройти захист суперника. У підсумку англійці відстояли перевагу в один гол та виграли поєдинок!

Наступний матч обидві збірні проведуть 18 червня. Англія зустрінеться з Шотландією, а Хорватія поміряється силами з Чехією.